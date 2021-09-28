​На финишной прямой: новый ФОК на Океанской скоро достроят

Строительство ФОКа на улице Океанской, за которым среди горожан уже закрепилось название «Водник» (так назывался ушедший в прошлое стадион), находится на завершающей стадии. Скоро подрядчик приступит к отделочным работам в блоке бассейна.

Практически полностью завершены работы внутри здания. Подрядчик заканчивает работы по чистовой отделке, установке подстилающих слоев и спортивного покрытия большого универсального зала, выполнены плиточные работы на 90 процентов в зале бассейнов.

«Сейчас ожидаем окончательного высыхания чаш бассейнов в течение 2–3 дней для нанесения стекловидного покрытия – полимочевины. После этого блок бассейна будет готов к проведению окончательных отделочных работ», – рассказал министр строительства и жилищной политики Андрей Дегодьев.

Параллельно ведутся работы по наружному благоустройству и озеленению прилегающей территории, а также по укладке натурального камня на подпорную стенку для придания законченного эстетического вида.

Одновременно ведутся работы по капитальному ремонту проезда на улице Никифора Бойко, часть которой станет подъездом к новому физкультурно-оздоровительному центру. На участке дороги обустраивают тротуары и меняют асфальтобетонное дорожное покрытие.

К началу октября подрядная организация выйдет на итоговую проверку. После этого комплекс будет передан на баланс городского округа и введен в эксплуатацию.

В новом спорткомплексе размещены два бассейна: малый на 10 метров и большой на 25 метров, универсальный зал с трибунами для зрителей, а также залы для бокса, фитнеса, игры в теннис и тренажерный зал. Кроме того, на улице обустраивают воркаут-площадки с антивандальными тренажерами, универсальную спортивную площадку для игры в баскетбол, мини-футбол и другие игры. В зимнее время эта площадка будет использоваться как каток. Все уличные спортивные объекты для посетителей будут бесплатными.

Строительство спортивного объекта на месте бывшего стадиона «Водник» ведется в рамках национального проекта «Демография» регионального проекта «Спорт – норма жизни».