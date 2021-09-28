​45 горожан вскоре получат ключи от социальных квартир в новостройке

В Петропавловске-Камчатском продолжается строительство третьего дома на улице Кутузова. 45-квартирный дом будет сдан в конце года.

График строительства не только не нарушается – подрядная организация работает с большим опережением.

«Сейчас завершены внутренние и наружные работы, связанные с заливкой монолитных конструкций, остается небольшой объем работ, связанных с бетонированием наружных объектов благоустройства – монолитных проездов и тротуаров, которые по данному проекту выполняются из бетона, обладающего большей долговечностью. Такие материалы выбраны исходя из условия рельефа. Также строители закрыли теплый контур и занимаются внутренними отделочными работами», – сказал министр строительства и жилищной политики Андрей Дегодьев.

Он отметил, что строительство ведется под постоянным надзором подведомственной минстрою организации – «Служба заказчика».

Окончание строительства запланировано на декабрь 2021 года.

Добавим, дом возводится в рамках выполнения программы по расселению краевой очереди ветеранов ВОВ, людей с ОВЗ и многодетных семей.

Напомним, аукцион на строительство третьей многоэтажки был объявлен в июле прошлого года, выиграло его строительное ООО «Хорс». Эта подрядная организация построила два предыдущих дома. В августе 2020 года подрядчик приступил к работам.