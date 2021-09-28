​«Учитель года России – 2021»: Камчатку представляет учитель информатики Анна ГЕНКЕЛЬ

В Ростове-на-Дону состоялись первые очные испытания федерального этапа всероссийского конкурса «Учитель года России».

Накануне финалисты прошли этап «Методическая мастерская». Конкурсанты продемонстрировали свою методическую компетентность и поделились опытом обучения и воспитания. Затем педагоги ответили на вопросы членов жюри.

28 сентября для финалистов начнется испытание «Урок». Анна Генкель, учитель информатики из Камчатского края, рассказала, что в этом году не является классным руководителем, поэтому по процессу проведения классного часа даже соскучилась.

«Учитывая обстоятельства, в которых проходит конкурс, непросто понять, какое испытание самое сложное. Все этапы значимы, но самое важное, безусловно, – урок. Ведь кто такой учитель без урока и детей? Никто», – уверена педагог.

Анна Генкель – одна из 85 участников конкурса «Учитель года России – 2021». Учитель информатики рассказывает, что рассматривает федеральный этап конкурса как возможность обменяться опытом с коллегами, встретиться с единомышленниками, зарядиться позитивом, поделиться своей энергией и, конечно, выиграть.

После этапа «Урок» будут определены 15 лауреатов. По итогам испытаний «Классный час» и «Мастер-класс» жюри выберет пятерку призеров.

Победитель будет выбран по итогам конкурсного испытания «Пресс-конференция «Вопрос учителю года», которое пройдет в Москве 4 октября на площадке пресс-центра МИА «Россия сегодня». В режиме пресс-конференции призеры ответят на вопросы интервьюеров – представителей прессы, педагогической и родительской общественности, школьников и студентов педагогических вузов.

С 4 по 10 октября пройдет всероссийская Учительская неделя, которая будет включать в себя мероприятия, направленные на популяризацию профессии учителя. Педагоги примут участие в известных теле- и радиопроектах. Кульминацией недели станет первый Всероссийский форум классных руководителей.

Победителя конкурса «Учитель года России – 2021» объявят на торжественном концерте в Государственном Кремлевском дворце 10 октября. Он получит главный приз конкурса – Большого хрустального пеликана – и станет советником министра просвещения Российской Федерации на общественных началах.