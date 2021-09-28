​Рабочему, спасшему от огня больше 10 человек, вручили медаль МЧС России

Машинисту-крановщику, спасшему на Камчатке от огня больше 10 человек, вручили медаль МЧС России «За содружество во имя спасения».

«Награждаем Евгения Шестакова за безупречное выполнение своего гражданского долга, инициативу, своевременные, решительные, слаженные действия, проявленные при спасении жизни граждан во время пожара. Этот героический поступок – достойный пример патриотизма и чувства ответственности. Спасибо вам за неравнодушие, за вашу отвагу, мужество и решительность», – отметил начальник главного управления МЧС России по Камчатскому краю Игорь Михно, вручая ведомственную награду.

Напомним, возгорание в строящемся здании школы на проспекте Рыбаков в Петропавловске-Камчатском произошло 1 июня 2021. Пожар вспыхнул моментально. Кто успел – покинул горящее здание. Остальные оказались отрезаны от путей выхода плотной завесой дыма.

На помощь им пришел Евгений Шестаков, машинист подрядной организации, который в это время работал на строительном кране. Его коллега, находившийся внизу, прицепил к стреле бадью. В свою очередь, Евгений с помощью емкости стал постепенно спускать людей – поочередно с первого, второго, третьего этажей. Благодаря его решительным действиям было спасено больше 10 человек, среди которых как мужчины, так и женщины.

«Все произошло мгновенно, ситуация была, конечно, экстремальной. Я не считаю, что совершил какой-то подвиг, так на моем месте поступили бы многие», – прокомментировал тогда ситуацию сам Евгений Шестаков.