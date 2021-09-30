​На Камчатке отмечен спад заболеваемости COVID-19

В крае выявлен незначительный спад заболеваемости коронавирусом. По сравнению с прошлым месяцем снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией составляет 18%. Об этом в ходе оперативного совещания доложил вице-губернатор края Александр Кузнецов.

Как сообщает вице-губернатор, в крае за предыдущие сутки госпитализировано 16 пациентов с подтвержденным коронавирусом, а выписано 11 человек.

«Это говорит о том, что нам нужно, во-первых, отслеживать соблюдение всех требований к санитарной безопасности: ношение масок, дезинфекция, термометрия в социальных учреждениях, ограничительные меры в отношении массовых мероприятий. Во-вторых, нам нужно максимально активировать вакцинацию против COVID-19». – сказал Владимир Солодов.

Вице-губернатор края доложил, что с начала вакцинации первый компонент вакцины в регионе получили 88 346 человек.

Также Александр Кузнецов отметил, что на сегодняшний день по плану привлечено 9 медицинских работников. Кроме того, в этом году запланировано привлечение 22 врачей и 5 фельдшеров по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в отдалённые районы Камчатского края.

Напомним, в крае продолжается вакцинация от COVID-19. На территории Камчатского края развёрнуты 38 пунктов вакцинации, из которых 25 – стационарные, 13 – мобильные. Привиться от коронавируса можно во всех поликлиниках региона и в мобильных пунктах вакцинации, которые открыты в том числе в торговых центрах краевой столицы: в ТЦ «Шамса» на 10-м километре на территории киноцентра «Лимонад», в ТЦ «Галант-PLAZA» (вход №5) на Комсомольской площади, в торговом центре «Фамилион» на Северо-Восточном шоссе.

Для вакцинации в торговых центрах при себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Записаться на вакцинацию от COVID-19 на Камчатке можно через порталы «Госуслуги» и «Госуслуги41» либо по телефону горячей линии – 122.

Вакцинацию могут пройти граждане Российской Федерации в возрасте от 18 лет. Гражданин вправе обратиться в любой прививочный пункт, а также предварительно записаться на определённое время и дату и к оговорённому сроку прийти и сделать прививку.