​Владимир СОЛОДОВ обратился к избранным депутатам Законодательного собрания Камчатского края

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов 29 сентября принял участие в первом установочном совещании с избранными депутатами Законодательного собрания региона.

«Я хочу поздравить вас с избранием. Вы все приложили большие усилия, чтобы доказать избирателям, что именно вы достойны представлять интересы в высшем законодательном органе Камчатки. Считаю хорошим доказательством открытости и объективности прошедших выборов тот факт, что у нас в новом составе Законодательного собрания присутствуют представители политических партий, которые ранее не были представлены в региональном парламенте. При этом убедительное большинство сохраняет партия «Единая Россия», а это означает подтверждение доверия жителей к партии и поддержку с их стороны реализуемого "Единой Россией" курса на развитие Камчатского края», – сказал глава региона.

Он отметил, что 15 депутатов не работали в прежнем составе. По мнению губернатора, новый состав Законодательного собрания позволит более точно отразить весь спектр политических сил и интересов общества, ответить на запросы разных социальных групп.

«Мы хорошо знаем, что основой деятельности депутата являются запросы жителей, которые его избрали. Хочу подчеркнуть, что суть работы исполнительной и законодательной власти полностью совпадает. Главная наша общая задача – это улучшение жизни людей, повышение благополучия и комфорта. Эти улучшения должны происходить каждый день. Для этого мы должны работать единой командой. Я гарантирую поддержку инициатив, которые будут исходить из этих принципов, вне зависимости от того, какие депутатские группы будут их инициировать», – добавил Владимир Солодов.

Депутатам предстоит решить ряд организационных вопросов, один из которых – избрание спикера краевого парламента. Губернатор обратил внимание народных избранников на то, что необходимо в первую очередь ориентироваться на профессиональный опыт и управленческий потенциал кандидатов.

«По моему мнению, максимально готова к этой ответственной работе Ирина Леонидовна Унтилова. Она опытный управленец, многие годы проработала на государственной службе, очень много взаимодействовала с представительным органом власти», – сказал губернатор.

Напомним, голосование в России прошло 17, 18 и 19 сентября. В Камчатском крае выбирали депутатов Государственной думы, Законодательного собрания региона, также состоялись 35 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления. На 28 мандатов в краевом парламенте по спискам претендовало около 300 человек, по одномандатным избирательным округам – 92, 75 из которых – представители восьми политических партий, ещё 17 – самовыдвиженцы. В Государственную думу от 45-го избирательного округа были выдвинуты шесть человек.