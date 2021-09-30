При комплектовании выездных медицинских бригад в отдалённые посёлки будет учитываться мнение жителей

Такое поручение глава региона дал краевому Минздраву и министерству по делам местного самоуправления по итогам командировки в Пенжинский район. Жители сёл отметили, что в составе медицинских бригад зачастую не хватает специалистов по некоторым направлениям.



«В этом году обязательно состоятся традиционные выезды бригад врачей в отдалённые районы. Уже в начале октября в Пенжинский район прилетят медицинские специалисты из краевого центра. То, какие специалисты более всего нужны в сёлах, обсуждается вместе с жителями. Во время работы выездных бригад можно будет пройти профилактические осмотры, диспансеризацию и оформить необходимые разрешения», — сказал Владимир Солодов.

Во время приезда специалистов жители северных посёлков также смогут сдать необходимые анализы и пройти дополнительные осмотры при помощи специализированного оборудования.

В ходе рабочей поездки поднимались и другие вопросы развития системы здравоохранения — кадровое обеспечение и обновление фельдшерско-акушерских пунктов.

«В следующем году начнётся строительство двух фельдшерско-акушерских пунктов в Слаутном и Аянке, сейчас идёт конкурс по выбору подрядчика. Это позволит медикам переехать из ветхих зданий, создать необходимые условия для оказания качественной медицинской помощи. Также договорились, что в Аянке медсестра будет направлена на обучение, чтобы она могла в дальнейшем реализовывать лекарства жителям. Конечно, много вопросов вызывает обеспечение кадрами, привлечение молодых специалистов на смену пожилым сотрудникам. Этим предметно занимаемся через программы “Земский врач” и “Земский фельдшер”», — сказал Владимир Солодов.

Напомним, в 2021 году для работы в Камчатском крае Минздравом региона привлечены 25 врачей-терапевтов. На территории полуострова действуют различные программы по привлечению кадров в медучреждения, в том числе федеральная программа «Земский доктор/земский фельдшер». Её задача – привлечение кадров в медучреждения сельской местности и малых городов с численностью населения до 50 тысяч человек.

Врачи и фельдшеры, которые прилетают на полуостров по этой программе, могут получить выплату от одного до двух миллионов рублей. Кроме этого, медики могут рассчитывать на поддержку из средств краевого бюджета: на единовременные выплаты, в том числе для молодых специалистов, от 120 до 500 тысяч рублей. Также законом Камчатского края «О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в Камчатском крае» медработникам гарантируется ряд иных единовременных выплат и различных мер поддержки.

Работы по привлечению специалистов в Камчатский край проводятся в рамках реализации регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» нацпроекта «Здравоохранение».