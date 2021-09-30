​Старожилам разрешат обеспечивать себя лососем

Жители Камчатки без статуса КМНС получат возможность ловить рыбу на любительских участках

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в ходе рабочей поездки в Пенжинский и Олюторский районы дал поручение главам муниципальных образований сформировать участки любительского рыболовства для местного населения. При помощи такого механизма жители, не имеющие подтверждённого статуса КМНС, смогут осуществлять рыболовство в отношении тихоокеанских лососей.

«К сожалению, сейчас сложилась диспропорция: те, кто относятся к коренным малочисленным народам и попали в реестр, имеют соответствующие квоты, а жители, которые всю жизнь прожили на полуострове, такой возможности не имеют. Считаю эту ситуацию несправедливой, поэтому мы выступаем с законодательной инициативой, чтобы ввести так называемое старожильческое население в состав тех, кто имеет право на пользование водными биоресурсами. Конечно, продвижение инициативы может занять некоторое время, поскольку это федеральное законодательство и такие вопросы не всегда удаётся решить быстро. Поэтому в следующем году мы будем решать вопрос доступа к водным биоресурсам через создание участков для любительского рыболовства. Главам муниципальных районов и поселений совместно с министерством рыбного хозяйства я поручил проработать вопрос формирования таких участков и подать заявки на следующий год. Таким образом старожильческое население сможет получить возможность обеспечивать себя рыбой», — рассказал Владимир Солодов.

Напомним, жители отдалённых посёлков Камчатского края, которые ежегодно получали квоты на вылов тихоокеанских лососей как коренные, в этом году столкнулись с трудностями. Из-за изменения федерального законодательства, предусматривающего документальное подтверждение принадлежности к КМНС, им было отказано в приеме заявки. Это значит, что в следующем году они не получат своих лимитов. Тогда Владимир Солодов внёс инициативу для устранения правовой несправедливости в Росрыболовство, а также дал поручение краевому Минрыбхозу проработать механизм, благодаря которому жители, не имеющие подтверждённого статуса КМНС, смогут осуществлять рыболовство.





