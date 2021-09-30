​С 1 ноября база отдыха «Сыпучка» будет оказывать гостиничные услуги жителям и гостям Камчатки

Учреждение меняет формат работы и начинает оказывать гостиничные услуги гражданам. Кроме того, планируется сделать базу отдыха площадкой для деловой активности в регионе. Это позволит сократить бюджетные расходы на содержание базы и внесёт вклад в развитие туристической инфраструктуры на Камчатке.

Об этом в ходе оперативного совещания заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

«В распоряжении гостей будут номера различной категории, в том числе стандарт, улучшенный стандарт, гостевой коттедж. Наше учреждение меняет формат работы. Помимо оказания гостиничных услуг, база будет являться домом приема для официальных делегаций, прибывающих на Камчатку. В частности, планируется сделать учреждение площадкой для деловой активности, например, база будет предоставлять услуги конференц-зала для проведения бизнес-встреч. При этом концепция учреждения не будет предполагать проведение банкетов, корпоративных мероприятий. Работа базы отдыха будет основываться на общих правилах предоставления гостиничных услуг и правилах проживания. Мы будем развивать учреждение в формате открытого гостиничного делового комплекса. Прошу взять на контроль, чтобы с 1 ноября база начала работать в новом формате, который позволит снизить уровень расходов краевого бюджета на её обеспечение, а сама база станет более доступной для жителей и гостей региона. Это соответствует нашей общей цели рачительного отношения к государственному имуществу, а также развития туристической сферы», — сказал Владимир Солодов.

Бронирование номеров будет осуществляться с учетом их занятости через sypuchkawelcome@gmail.com. В течение 2-х часов после направления заявки сотрудник службы бронирования свяжется с клиентом. Также для удобства жителей и гостей региона создан аккаунт в Instagram: sypuchka_centrgostepriimstva.

Напомним, ранее Владимир Солодов давал поручение о том, чтобы база отдыха «Сыпучка» в паратунской зоне стала открытой. «Сыпучка» — это казенное учреждение, одна из основных целей которого - оказание гостиничных услуг.