​Владимир СОЛОДОВ вручил награды педагогам Камчатки

Торжество в честь Дня учителя прошло 1 октября во Дворце молодёжи в Петропавловске. Губернатор поздравил педагогов с наступающим праздником и вручил почётные грамоты правительства региона, а также премии «За разработку и внедрение инновационных технологий, проектов, способствующих развитию образования в Камчатском крае».

«Мы гордимся успехами наших учителей. То, что мы делаем для развития системы образования Камчатского края, – первые шаги. Нам вместе с вами предстоит сделать очень много. Перед нами стоит большая задача постоянного развития самого образования. И я, и мои коллеги по правительству будем уделять этому много внимания. Я хочу поблагодарить наших звёздных учителей, молодых преподавателей, ветеранов этой сферы терпения в непростом учительском труде. Желаю, чтобы вас окружали счастливые дети, чтобы вы всегда уверенно смотрели в будущее и сохраняли оптимизм и энергию. С праздником, с наступающим Днём учителя!» – поздравил педагогов Владимир Солодов.

Почётной грамотой правительства Камчатского края за многолетний добросовестный труд в системе образования Камчатского края, высокий профессионализм, большой личный вклад в дело воспитания и обучения подрастающего поколения награждены Ольга Астанина, Наталья Белякова, Елена Богалий, Галина Веселуха, Елена Ковалёва, Елена Кумпан, Светлана Подовинникова, Елена Соколова, Ирина Старикова.

Дипломы лауреатов премии «За разработку и внедрение инновационных технологий, проектов, способствующих развитию образования в Камчатском крае» и сертификаты на 200 тысяч рублей каждый получили Андрей Волков, Елена Воронина, Александра Гальцова, Татьяна Кобец-Борисова, Ольга Резникова, Ольга Шарапова, Наталья Чернова, Ирина Петросян, Ольга Зимоглядова, Елена Щеголькова. Дипломы лауреатов конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в Камчатском крае в 2021 году получили Наталья Борисова, Андрей Веретенников и Галина Нечкина.

«Я неоднократно подчёркивал, что учитель – главная профессия в обществе. Именно вы определяете, как будет выглядеть наш край, наш город, наша страна в будущем. От вас очень много зависит. Мы очень надеемся, что те ценности, знания, способности, которые вы передаёте нашим детям, позволят нам построить на Камчатке общество, которое мы все хотим, в котором нам хотелось бы, чтобы жили наши дети, внуки. А они обеспечат благодаря этим переданным вами качествам развитие Камчатского края», – сказал глава региона.

Напомним, премия педагогическим работникам за разработку и внедрение инновационных технологий, проектов, способствующих развитию образования в Камчатском крае, учреждена по поручению Владимира Солодова. В этом году на её получение претендовали 23 педагога.