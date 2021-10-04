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"Камчатский Край - Единая Камчатка" "Камчатский Край - Единая Камчатка"
Еженедельная краевая газета
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  4. ​В Оссоре благоустроили набережную

​В Оссоре благоустроили набережную

20:55
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​В Оссоре благоустроили набережную

В поселке Оссора Карагинского района завершены работы по благоустройству набережной за сквером Победы.

«В 2021 году в рамках проекта «Решаем вместе» была благоустроена территория для отдыха жителей и гостей посёлка Оссора. Там, где ранее был пустырь, появилась благоустроенная территория набережной с видом на бухту Оссора. Были обустроены пешеходные дорожки, площадки, на которых установлены беседки, проведено уличное освещение, высажено около 100 саженцев деревьев. Данное место стало излюбленным местом отдыха жителей», - рассказал советник отдела по благоустройству и жилищной политике управления по выполнению полномочий МО ГП п. Оссора администрации Карагинского района Алексей Лукашевич.

На проект из краевого бюджета выделено порядка шести миллионов рублей. Площадь участка благоустройства составляет 3 026 кв.м.

Все работы по данному проекту выполнены, место для отдыха жителей введено в эксплуатацию.

Напомним, реализация социально значимых проектов в рамках проекта «Решаем вместе» продолжается. Всего в этом году будет построено 75 объектов: 26 мест для отдыха жителей, 16 спортивных площадок открытого типа, 10 мест для сбора мусора, 9 детских площадок, 6 скверов и парков, 4 хоккейных коробки, 3 футбольных поля, 1 остановочный павильон.

набережная оссорыалексей лукашевич
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