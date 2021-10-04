​Артисты Камчатского театра драмы и комедии приняли участие в фестивале театров Дальнего Востока в Хабаровске

В программу Второго фестиваля театров Дальнего Востока вошли пятнадцать спектаклей театров из семи регионов Дальневосточного федерального округа - Хабаровского и Приморского краев, Сахалинской и Магаданской областей, Республики Саха (Якутия), Камчатского края и Республики Бурятия.

Артисты камчатского театра провели на фестивале насыщенную неделю. Они стали участниками образовательных мастер-классов, посещали постановки других театров, разборы спектаклей с критиками.

«Камчатский театр драмы и комедии вернулся из Хабаровска. Мы съездили на фестиваль театров Дальнего Востока со спектаклем «Антарктида». Для нас это особенное событие - фестиваль был долгожданным. Мы собирались принять в нем участие в 2020 году, но, к сожалению, нам помешала пандемия. В этом году наш спектакль был показан на фестивале театров Дальнего Востока. Наконец-то мы увидели друг друга, увидели спектакли из Комсомольска-на-Амуре, Уссурийска, Хабаровска, Владивостока. Приезжали национальные театры из Якутии, Бурятии. Это был настоящий праздник театра. Надеюсь, что фестиваль будет дальше развиваться, а наш театр станет постоянным его участником», – рассказал художественный руководитель Камчатского театра драмы и комедии Олег Степанов.

Спектакль «Антарктида», обозначенный в программе фестиваля как история про «трех полярников, якутскую лайку по кличке Мишка, или как не потерять себя там, где о тебе все забыли», получил хорошие отзывы. Зрители с интересом отнеслись к творчеству камчатских артистов, на показе был настоящий аншлаг. Критики на профессиональном разборе особо отметили музыкальное оформление спектакля и Мишку, полюбившегося всем героя.

Напомним, что Первый фестиваль театров Дальнего Востока состоялся в Хабаровске в сентябре 2019 года. Мероприятие впервые объединило в одном событии драматические профессиональные театры регионов и городов Дальневосточного федерального округа: Сахалин, Камчатка, Магадан, Якутск, Владивосток, Уссурийск, Улан-Удэ, Благовещенск, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск.

На Второй фестиваль театров Дальнего Востока было подано около 30 заявок. Театральные эксперты отобрали пятнадцать спектаклей профессиональных театров Бурятии, Якутии, Магадана, Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска, Уссурийска, Владивостока, Сахалина и Камчатки. Профессиональный анализ спектаклей проводили ведущие театральные критики России.