​Пилотный проект по субсидированию доставки продуктов питания в отдалённые районы запустят на Камчатке

Об этом по итогам рабочей поездки в Олюторский и Пенжинский районы сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Проект будет запущен на территориях нескольких населённых пунктов, а после его планируют распространить на все труднодоступные районы.

Вопрос высокой стоимости продуктов питания поднимался в селе Тиличики во время встречи Владимира Солодова с депутатами и руководителями организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Олюторского района.

«Сейчас прорабатываем вопрос по субсидированию набора жизненно необходимых продуктов питания в такие отдалённые районы, как Пенжинский. В бюджете заложены необходимые средства. В эту поездку на месте курирующий экономический блок зампред Юлия Сергеевна Морозова ознакомилась с ценами на продукты питания в магазинах и представленным ассортиментом. По итогам будет внесено предложение частично субсидировать расходы на доставку товаров предпринимателям, что позволит снизить стоимость базовых продуктов для населения и сдержать рост цен в таких отдалённых населённых пунктах», — рассказал Владимир Солодов.

Всего в перечень субсидируемых продуктов питания будет включено восемь наименований: свинина, мясо куриное, масло подсолнечное, сахар-песок, рис шлифованный, пшено, крупа гречневая, мука пшеничная.

Предполагается, что пилотный проект будет запущен в 2022 году. Доставка продовольственных товаров будет субсидироваться в Озерновское городское поселение Усть-Большерецкого района, сёла Тигиль, Каменское, Манилы, Аянка, Тиличики, Ачайваям, Пахачи, Оссора, в посёлок Палана и Алеутский округ.

Напомним, в рамках рабочей поездки Владимир Солодов посетил Олюторский и Пенжинский районы. В ходе двухдневного визита глава региона провел встречи с населением и посетил ряд социально значимых объектов.