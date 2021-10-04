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"Камчатский Край - Единая Камчатка" "Камчатский Край - Единая Камчатка"
Еженедельная краевая газета
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​Камчатский Вулканариум – лауреат премии Правительства РФ в области туризма за 2021 год

21:00
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​Камчатский Вулканариум – лауреат премии Правительства РФ в области туризма за 2021 год

Музей вулканов и его основатель вулканолог Сергей Самойленко – лауреаты правительственной премии в 1 миллион рублей. Распоряжение о присуждении премии частному музею подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Сергея и Алёну Самойленко с заслуженной наградой поздравил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. «Вулканариум - отличный пример того, как частная инициатива может быть реализована в короткое время и стать визитной карточкой туризма в нашем регионе. Подход Сергея Самойленко, основанный на «умном», познавательном туризме, будет лежать в основе стратегии развития этой отрасли на Камчатке, а сама команда Вулканариума уже активно включена в ее разработку», - отметил глава региона.

сергей самойленковулканариум
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