​Камчатский Вулканариум – лауреат премии Правительства РФ в области туризма за 2021 год

Музей вулканов и его основатель вулканолог Сергей Самойленко – лауреаты правительственной премии в 1 миллион рублей. Распоряжение о присуждении премии частному музею подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Сергея и Алёну Самойленко с заслуженной наградой поздравил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. «Вулканариум - отличный пример того, как частная инициатива может быть реализована в короткое время и стать визитной карточкой туризма в нашем регионе. Подход Сергея Самойленко, основанный на «умном», познавательном туризме, будет лежать в основе стратегии развития этой отрасли на Камчатке, а сама команда Вулканариума уже активно включена в ее разработку», - отметил глава региона.