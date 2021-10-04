​На Камчатке при поддержке «ВЭБ.РФ» реализуют два проекта социального воздействия

Заседание межведомственной рабочей группы по реализации в Камчатском крае проектов социального воздействия состоялось в правительстве региона под председательством губернатора Владимира Солодова. Совместно с государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» на полуострове создадут центры предпрофессиональной подготовки школьников. Цель второго проекта — улучшить ситуацию с трудоустройством осуждённых.

«Сам механизм социального воздействия, как его продвигает и реализует ключевой российский институт развития «ВЭБ.РФ», на мой взгляд, имеет громадный потенциал. Особенно для таких регионов, как Камчатский край, где уровень бюджетной обеспеченности низок, но при этом проблемы социальной сферы не менее остры, чем в других субъектах. Привлечение внебюджетных средств для проектирования инновационного механизма решения острых востребованных социальных задач как раз позволяет нам выйти из ловушки бюджетной обеспеченности и достичь опережающего социального развития, при этом не увеличивая прямых расходов бюджета, но достигая эффекта для наших граждан. Я уверен, что Камчатский край продолжит активную реализацию этих проектов. Мы будем рады сотрудничать с другими регионами, которые активно внедряют проекты социального воздействия», — сказал губернатор края Владимир Солодов.

Так, в рамках совместной работы с корпорацией министерство образования края запустит проект по созданию многопрофильных центров предпрофессиональной подготовки на базе школ Петропавловска, Мильковского и Елизовского районов. Всего будут охвачены 28 образовательных учреждений. Заниматься в центрах смогут учащиеся шестых и восьмых классов, всего около 1 тысячи 700 человек. Планируется, что до конца этого года будет выполнена вся необходимая подготовка и в 2022 году центры смогут приступить к отработке механизмов организации сетевого взаимодействия образовательных учреждений, предприятий и организаций, формированию у обучающихся общеобразовательных школ предпрофессиональных компетенций, необходимых для профессионального самоопределения и построения индивидуального образовательного маршрута. Одна из главных целей проекта — сократить долю обучающихся, выбывающих из системы образования по окончании старших классов.

Также с начала следующего года министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края начнёт реализацию проекта социального воздействия «Второй шанс» в сфере занятости граждан, которые привлечены к уголовной ответственности. Предполагается, что благодаря внедрению инновационных подходов к ресоциализации, сопровождаемого трудоустройства бывших осуждённых и закреплению их на рабочих местах снизится рецидивная преступность.

«Важно понимать, что такого рода проекты не заменяют текущую работу, а задают новую методологию, которая впоследствии станет основой для реализации текущих функций в социальной сфере. Сегодняшние проекты задают высокий стандарт работы. Приятно, что Камчатский край здесь является флагманом», — отметил управляющий директор блока агента Правительства Российской Федерации «ВЭБ.РФ» Михаил Алашкевич.

«ВЭБ.РФ» действует на основании федерального закона «О государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ». Основная задача корпорации — способствовать долгосрочному экономическому развитию России. В партнёрстве с коммерческими банками «ВЭБ.РФ» занимается финансированием масштабных проектов, направленных на развитие инфраструктуры, промышленности, социальной сферы, укрепление технологического потенциала и повышение качества жизни людей. Согласно меморандуму о финансовой политике «ВЭБ.РФ» участвует в реализации национальных проектов, направленных на выполнение майского указа Президента. В числе принципов деятельности — отсутствие конкуренции с коммерческими банками, открытость, безубыточность при финансировании проектов.