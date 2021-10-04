​Фестиваль «Камчатка рыбацкая» пройдёт на Камчатке 8-17 октября

Предполагается, что фестиваль станет ежегодным региональным праздником для профессиональных рыбаков. Об этом в ходе брифинга журналистам сообщил министр рыбного хозяйства края Андрей Здетоветский.

«В основу проведения фестиваля легла дата первой промысловой экспедиции судов Базы активного лова из Петропавловска в район Олюторского залива. 8 октября 1936 года был совершён первый промысловый рейс камчатских судов активного флота, ловивших в открытом море кошельками и дрифтерными сетями. Со дня этого события прошло 85 лет. Кроме того, фестиваль приурочен к 125-летию зарождения промысла на Камчатке. Летом 1896 года Русское товарищество котиковых промыслов заготовило на арендованном в районе Усть-Камчатска промысле первую партию соленой чавычи в бочках, предназначенной для продажи на внешнем рынке. Это событие также принято считать одной из отправных точек в истории рыбной промышленности полуострова», — рассказал Андрей Здетоветский.

В рамках проведения фестиваля с 8 по 17 октября запланированы деловые, познавательные и развлекательные мероприятия. Их целью является популяризация профессий рыбной отрасли. Так, 9 и 10 октября в Камчатском выставочно-туристическом центре пройдёт ярмарка рыбной продукции. Кроме того, будут организованы экскурсии школьников морских классов на береговые перерабатывающие заводы, дни открытых дверей в КамчатГТУ и Морском энергетическом колледже, проведение конкурса на звание «Лучший по профессии в рыбной отрасли». 17 октября пройдёт торжественный митинг, посвященный памяти погибшим морякам и рыбакам Камчатки.

По итогам обсуждения с представителями рыбопромышленных предприятий и общественных организаций Камчатки было принято решение назвать фестиваль «Камчатка рыбацкая». Планируется, что он станет ежегодным и будет проводиться во вторую пятницу октября. День рыбака, который традиционно проходит в июле, также будет отмечаться.

«Эта незыблемая традиция для отрасли, и она останется. Это общий праздник, который включает в себя чествование как профессиональных рыбаков, так и любителей. Необходимость же проведения фестиваля обусловлена тем, что летом обычно профессиональные рыбаки работают на путине и не могут принять участие в праздновании. Поэтому мы хотим подчеркнуть именно профессиональную составляющую, акцентировать внимание на самой рыбной отрасли, уделить внимание ветеранам профессии и рыбопромышленным коллективам», — отметил Андрей Здетоветский.

Напомним, сегодня в рыбной отрасли Камчатки трудится свыше 16 тысяч человек, большинство из которых — жители полуострова.

Предложение о проведении профессионального праздника рыбаков Камчатки в формате фестиваля было озвучено в ходе Камчатского рыбохозяйственного совета. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поддержал идею его проведения.