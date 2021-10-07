Мария КАЧУРИНА: «Камчатка – это неэкспортируемые впечатления»

Беседовала Мария ШУПЕНИК

Летом на Камчатке отгремел первый гастрономический фестиваль «ПапоротнИКРАб». Этот праздник стал, пожалуй, самым нетривиальным и фееричным мероприятием Дальнего Востока 2021 года.

Ну а самым громким событием всероссийского масштаба фестиваль обязательно станет, уверена его организатор, директор PR-агентства «Просто» Мария Качурина. Ведь, по ее признанию, в этот раз удалось воплотить всего-то около трети задуманного из-за пандемии и связанных с ней осложнений.

Тем не менее прошедший фестиваль подарил гостям и жителям полуострова широкие возможности попробовать Камчатку на вкус, насладиться блюдами из натуральных продуктов в атмосфере яркого праздника. О нем и о планах организаторов на следующее лето мы побеседовали с Марией Качуриной.

Кто в «Цезарь», кто в пельмени

– Мария, откуда взялась идея фестиваля, а также вдохновение, без которого такую гору точно не сдвинуть?

– Идея назревала по мере расширения направлений деятельности нашего агентства. Начинали мы с ивента, 9 лет занимаемся организацией массовых и деловых событий в Камчатском крае. А последние 2 года пандемия дала новый вектор развития, мы начали заниматься корпоративным и деловым туризмом. И увидели, что эти люди требуют высокого уровня сервиса и летят на Камчатку не только для того, чтобы увидеть ее красоты, но и попробовать ее на вкус.

– Видимо, они оставались не слишком довольны?

– А как вы думаете, если тургруппа, открыв в ресторане меню, в первых строках видит салат «Цезарь»? В интернете люди насмотрелись камчатских картинок с крабами и икрой. И наступает такая неприятность, как неоправданные ожидания… Я ездила представлять Камчатку в Суздаль с одним из наших проектов, в это время там проходил фестиваль огурцов. Да, другие города проводят фестивали хлеба, яблок и даже из огурцов умудряются сделать «конфетку». А мы – богатейший край, с обилием морепродуктов и дикоросов, никак это не подсвечиваем, не позиционируем традиционную кухню, наш локальный продукт совершенно не интегрирован в меню кафе и ресторанов. Попытки есть, но в основном все уходят кто в европейскую кухню, кто в русские пельмени.

Два года мы в сотрудничестве с Корпорацией развития Камчатки продвигали «ПапоротнИКРАб» в рамках региональных выставок камчатских товаропроизводителей, создавали небольшие локации, куда приглашали рестораны для проведения мастер-классов. Затем с проектом «ПапоротнИКРАб» мы заявились на конкурс «Мастера гостеприимства», вышли в финал в номинации «Гастрономический туризм» и выиграли его. Это президентский конкурс, в качестве приза – не деньги, а организационная поддержка. Нас сильно поддержало краевое министерство туризма, федеральные эксперты помогли разработать концепцию, стратегию и дорожную карту. То был хороший старт.

И в этом году было важно положить начало фестивалю. Сейчас мы смотрим дальше. Да, границы пока закрыты. Но наша основная целевая аудитория – это, конечно, иностранный турист, которого мы хотим познакомить с настоящей камчатской кухней, с безупречными морепродуктами, тем самым заставить его вновь и вновь сюда возвращаться. А в этом заинтересованы все отрасли, вся экономика Камчатки.

– Название фестивалю придумано замечательное. Долго над ним работали?

– Получилось почти экспромтом. Это ведь квинтэссенция замысла фестиваля, который нужно проводить именно в июне – в пору настоящей камчатской весны. Появляется краб, который еще не успели переморозить, первая рыба, первая икра и, конечно, молодой папоротник орляк, который самое время собирать. Этими продуктами нужно завлекать и кормить наших гостей.

– Но для туристического сезона июнь – низкий период.

– Да, гостей мало, и дело именно в этом! Основные популярные маршруты закрыты. В Долине гейзеров месячник тишины, из-за высокой воды на реках нет сплавов. И для того, чтобы помочь турбизнесу, чтобы привлечь в регион туристический поток, нужен гастрофестиваль. Он может дать отличное начало турсезону, дать возможность и туризму, и смежным отраслям заработать раньше. По сути, сезон туризма на Камчатке длится 115 дней, с июля по сентябрь. А мы хотим его расширить.

Готовиться мы вплотную начали еще в феврале, в период «Берингии», в рамках которой в КВЦ проходил большой бизнес-форум. Тогда впервые мы вышли на площадку с десятью рестораторами, которые продемонстрировали свой профессионализм, используя локальные продукты. Было много приезжих, в том числе представители крупных корпораций. Они приехали изучать потенциал региона, пробовать нашу кухню и в итоге были приятно удивлены. Затем мы поехали на «Интурмаркет», где также презентовали свой проект.

За папоротником – в неизвестность

– Сам фестиваль начался с массового сбора папоротника, который проходил 18 июня. Как вам удалось собрать людей?

– Помните, как раньше ездили копать картофель в совхозы? Половину оставляли себе, половину – совхозам. Мы решили действовать по такому же принципу. Но цель состояла не просто в сборе дикороса, а важно было рассказать людям о пользе и разнообразии всего, что растет на Камчатке. На наш призыв откликнулись и камчатцы, и туристы, которые узнали о предстоящем мероприятии из соцсетей. Они были готовы поехать с нами, как говорится, непонятно куда и собирать непонятно что. Ведь жители средней полосы России совершенно не понимают, что такое папоротник, с чем его едят и даже как он выглядит. Профессионалы обучили всех, как отличить съедобный папоротник от несъедобного, как его собирать и заготавливать, потом было большое чаепитие с развлечениями. Мы устроили людям настоящий праздник, который оказался интересным и познавательным.

– Ключевые герои фестиваля – наши рестораторы, без труда и фантазии которых вряд ли получился бы праздник. Как они встретили вашу идею?

– Привлечь их к участию, как ни странно прозвучит, было самым трудным. Выйдя на диалог с рестораторами, мы столкнулись с рядом трудностей. Локальных камчатских продуктов в меню почти нет, и по вполне определенным причинам. Краб на Камчатке в основном браконьерский, документов на него нет, дикоросы тоже сдаются незаконно. Чтобы это обсудить, было важно собрать деловое сообщество на одной площадке. За эту возможность мы благодарим ресторан «Камчатка Local Kitchen», который выступил как принимающая сторона. Собрались профильные министерства, проанализировали всю проблематику, провели анкетирование среди рестораторов по вопросам, которые их волнуют. А это высокие тарифы на ЖКУ, нелицензированный краб, низкий сервис из-за кадровых проблем. Диалог затянулся надолго, по его итогам мы составили резолюцию, которую направили в краевое министерство туризма, чтобы они с коллегами из других министерств, с депутатами Заксобрания помогли отрасли справиться с трудностями. В резолюции мы и сами предложили пути решения ряда проблем.

– После фестиваля стало ли в меню ресторанов больше блюд из аутентичных камчатских продуктов?

– Да, все рестораны-участники оставили в своих меню блюда, которые пользовались особой популярностью. Среди них десерт из ягеля, тушеный папоротник с олениной, камчатский бургер с крабом и бургер «Путина». Сейчас эти блюда в топе продаж, как и камчатские настойки из жимолости, брусники, других ягод. Лаундж-кафе Baraka на фестивале удивило нас молекулярной кухней. А «Квартал» сделал ход конем: привез бренд-шефа – личного повара очень известного политика, который под гастрофестиваль разработал им отдельное меню. Они угощали этими блюдами всю фестивальную неделю и оставили их у себя в меню.

– В меню фестиваля могли участвовать только блюда с использованием краба, икры и папоротника? А как же остальные исконно камчатские продукты?

– Это было обязательным условием. Понятно, что без кальмара, без рыбы – никуда, и они могли выступать основным ингредиентом, но при участии «обязательных» продуктов. Например, на «Снежном пути» мы созвали местный общепит, и столовая № 5 провела на свежем воздухе мастер-класс по приготовлению салата «Камчатский» в новом прочтении – с добавлением икринок и папоротника. Даже одна из шашлычных приготовила плов из морепродуктов с добавлением краба. «Камчатка Локал Китчен» показала кальмар, фаршированный морепродуктами, и с икорным соусом. Даже наши мясоеды – «Агротек» – специально для фестиваля выпустили горчицу из папоротника.

Рестораторы сегодня видят результаты пройденного пути, но многие решили отказаться от участия. Оно было непростым: все на своих площадках должны были провести мастер-классы, дегустацию, работать с клиентами. То есть у всех была возможность заявить о себе громко, масштабно, феерично. Одни этим воспользовались, а другие, возможно, поленились или испугались.

Думаю, во многом дело в пандемии, которая по нашим кафе и ресторанам прошлась танком, многие растеряли кадры, некоторые до сих пор не восстановились. И мы очень благодарны тем, кто поверил в нас и пошел с нами. Они увидели результат, и уверена, что в следующем году нам будет значительно проще собраться.

– Наверняка для самых смелых фестиваль стал отличной рекламой.

– Безусловно! Важно, что у нас получилось создать гастрономическую карту Камчатки, в чем нам помог наш информационный партнер «2ГИС». Весь период гастрофестиваля все его участники были подсвечены в приоритете – где поесть, где заказать еду. Все это было выведено на одну масштабную карту. Все объединились: аэропорт разместил баннеры о фестивале, сотовый оператор отправлял прилетающим туристам СМС с приглашением посетить фестиваль и ссылку на сайт. Нам хотелось задействовать всех: неважно, дома ты готовишь салат или в ресторане. Хотели показать, что Камчатка приглашает, угощает, и все ждут гостей.

– Ограничения повлияли на фестивальный график?

– Да, фестиваль должен был завершиться финальным событием 26 июня на Халактырском пляже, а на следующий день там же планировался экосубботник. Надеемся, что в следующем году это кульминационное событие пройдет именно там. Ведь Камчатка – это неэкспортируемые впечатления. Вкусовые ощущения в комплексе с нашей уникальной природой, в частности – Халактырского пляжа, дадут эмоции, которые можно получить только на Камчатке.

Пандемия не дала нам красиво зафиналить фестиваль. Но администрация Петропавловска-Камчатского предложила замечательное решение – объединить День города и закрытие нашего гастрофестиваля, и результат нас порадовал. Программа фестиваля в целом была обширной, выходила далеко за рамки гастрономии, и все удалось. Отдельная благодарность – Камчатскому объединенному музею, краевой библиотеке им. Крашенинникова за прекрасные лекции и мастер-классы. На них я сама узнала столько нового, что еще больше полюбила Камчатку.

Новые изюминки в «ПапоротнИКРАбе»

– Что вы задумали на следующий год с учетом серьезного накопленного опыта?

– Важно выйти на всероссийский уровень. Над этим мы работали в процессе участия в последнем Восточном экономическом форуме. Многие шеф-повара готовы ехать к нам в качестве участников. О нашем фестивале уже знает вся страна. К нам подключилась федерация шеф-поваров России, нас поддержал общественный союз индустрии гостеприимства, платформа «Россия – страна возможностей», другие федеральные округа. Мы смогли войти в партнерство с такими гастрофестивалями, как «Кухня без границ», «Держи краба». Коллеги не стали нам конкурентами, в их лице мы обрели партнеров. И думаю, что в следующем году у нас получится сделать даже серию гастрофестивалей Дальнего Востока и Арктики. Моя идея заключается в том, чтобы мы объединились, показали всю силу и мощь гастропотенциала Дальневосточного федерального округа. Идея и в том, что на Камчатке мы первыми начинаем свой гастрофестиваль, а за нами следуют другие регионы.

– Ожидать ли новшеств в «ПапоротнИКРАбе»?

– Всех секретов не раскрою. Мы хотим, чтобы сюда приехали самые именитые шеф-повара, объединились с нашими профессионалами и разработали из локальных продуктов совершенно новое меню, которое затем по авторским правам интегрируется в рестораны города. Это очень крутой проект, который в следующем году обязательно будет реализован.

В ближайшие три года мы хотим достигнуть главной цели – развить на Камчатке высокий уровень гастротуризма, чтобы на Камчатку летели международные чартеры, чтобы авиабилеты и гостиницы бронировались задолго до турсезона, чтобы подключались наши туроператоры, чтобы к нам летели именитые повара, показывали свое мастерство с использованием только камчатских продуктов.

А самое важное для меня, и над этими я усиленно работаю, – сделать Камчатку лидером гастродипломатии. Сейчас выбрано пять центров гастродипломатии в России, один из них – тихоокеанский. Очень надеюсь, что его главной точкой станет наш регион. Это даст возможности развития практически всем отраслям экономики края. Но в одиночку нам этот камень не сдвинуть, необходимо содействие всех влиятельных сил.

Cправка

Гастрофестиваль «ПапоротнИКРАб» прошел при организационной поддержке правительства и министерства туризма края, администрации Петропавловска-Камчатского, Корпорации развития Камчатки и Камчатского центра поддержки предпринимательства.