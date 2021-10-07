Перекрыть и забыть?

16 км вместо двух вынуждены преодолевать жители окраин Петропавловска из-за разрушенного моста

Камчатские активисты Общероссийского народного фронта добиваются установления преграды у моста через реку Халактырку в микрорайоне Долиновка Петропавловска-Камчатского. Объект представляет опасность и для автомобилистов, и для пешеходов, уверены в ОНФ.

Обрушение моста произошло еще в начале сентября. Узнав об этом, общественники обратились в единую дежурно-диспетчерскую службу Петропавловск-Камчатского городского округа. Там им сообщили, что о проблеме знают, но решать ее не собираются, так как мост и дорога на подъезде к нему городу не принадлежат. Тем не менее активисты ОНФ направили в мэрию официальное письмо, в котором обратили внимание властей на то, что бездействие может привести к трагедии.

«Сейчас задача номер один – перекрыть выезд на аварийный мост. До сих пор этого не сделано. Так как администрация не признает свою ответственность, мы предполагаем, что получим от нее отрицательный ответ, поэтому ищем другие варианты решения проблемы и написали обращение на имя главнокомандующего военной группировкой», – рассказала активист регионального отделения ОНФ в Камчатском крае, житель Долиновки Марина Лысенко.

В ближайшей перспективе, по мнению Лысенко, мост необходимо разобрать, а в будущем – возвести новый, поскольку переход серьезно помогал местным жителям, многим из которых теперь, когда сооружение разрушено, придется менять свои планы и привычки.

«Этот переход соединял Долиновку с Заозерным, где работают многие жители нашего микрорайона. Добираться туда теперь стало крайне неудобно. Протяженность дороги через мост составляет 2 километра, а в объезд – 16. В Заозерном есть горнолыжная и конная секции, которые посещали наши ребята. Многим из них по той же причине теперь придется оставить любимые занятия», – пояснила Лысенко.

В Народном фронте считают, что разрушение моста будет иметь не только социальные, но и экологические последствия. 22 сентября общественники выехали на место со специалистами Камчатского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии. Произведенное ими обследование показало, что беспокойство общественников небезосновательно.

«Большая часть реки Халактырки захламлена элементами разрушенных конструкций мостового перехода. Русло частично перегорожено, наблюдается усиление течения воды на оставшемся условно не захламленном участке», – прокомментировал старший специалист сектора оценки антропогенного воздействия КамчатНИРО Владимир Эльчапаров.

Ученый напомнил, что река Халактырка является водотоком высшей рыбохозяйственной категории, а в ее среднем нижнем течении расположено нерестилище ценных видов лососей. По этой причине откладывать демонтаж моста и расчистку русла нельзя.

«Работы нужно провести до наступления зимы, потому что препятствие для прохода рыб создаст проблемы для нерестовой миграции лосося, нанесет большой ущерб бассейну реки Кирпичная-Халактырка», – сказал он.

Вероятность полной потери реки вследствие возникшей ситуации не исключила модератор тематической площадки ОНФ «Экология» в Камчатском крае Татьяна Михайлова. Кроме того, она обратила внимание, что через реку проходит сквозная колея, то есть люди, привыкшие ездить по мосту, теперь ездят прямо через реку, оказывая на нее еще большее негативное воздействие.

«Очень скоро мы можем получить запруду, болото. Сегодня наши руководители все чаще говорят о приоритете экологии, об экономическом развитии с экологическим подходом. Провозглашая такой курс, мы должны понять, что решать накопившиеся за многие годы проблемы нам надо всем вместе: и властям, и местному населению. И военным придется подключаться к решению экологических проблем», – подытожила эксперт.

Справка

В сети «Инстаграм» администрация Петропавловска-Камчатского заверила:«Во избежание несчастных случаев для ограничения проезда автомобильной техники перед мостом будет установлено ограждение в виде нескольких бетонных блоков. Просим жителей ближайших микрорайонов не рисковать здоровьем, не пользоваться мостом для прохода. Родителям необходимо разъяснить детям об опасности нахождения в районе аварийного моста и обеспечить их безопасность». А получат ли жители городских окраин новый мост – пока не сообщается.