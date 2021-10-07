​Олег СТЕПАНОВ: «Театр должен работать круглый год»

Ива КАЗАНЦЕВА

Фото: Ирина БАХУТОВА

8 октября открывается 89-й сезон в Камчатском театре драмы и комедии. Накануне открытия мы встретились с художественным руководителем Олегом СТЕПАНОВЫМ, чтобы поговорить о жизни театра и торжественном открытии сезона.

– Наши зрители привыкли, что театральный сезон открывается в октябре, но в этом году театральные кассы открылись в августе, а спектакли шли уже в сентябре. С чем это связано?

– Мне кажется, что театр должен работать круглогодично, и понятие сезона условно. Конечно, театру нужно отдохнуть летом, необходимо сделать ремонтные работы, но мой взгляд на репертуар таков – театр должен работать все время. Тем более мы живем в месте, которое считается туристическим, здесь все время появляются новые люди, а возможностей разнообразить свой досуг на Камчатке не так много. Мы в театре это называем открытием малой формы и открытием большой формы. В сентябре мы открыли сезон в малой форме. У нас идут камерные спектакли с посадкой зрителей на сцене. 8 октября нас ждет открытие большой сцены.

– Недавно вы вернулись с гастролей на втором Фестивале театров Дальнего Востока в Хабаровске. Расскажите об этом событии.

– Я считаю, очень хорошо, что фестиваль такого уровня появился на Дальнем Востоке. Это возможность увидеть и понять, что происходит в нашем регионе. Театр здесь действительно развивается, и развивается в очень сильную сторону.

– Как принимали наш спектакль «Антарктида»?

– Мы сделали интересную работу, и у этой работы появились свои поклонники. Мне было приятно, что и к актерам, и ко мне подходили люди, актеры из других театров и делились своими впечатлениями. Это означает, что спектакль оставил след. Что касается профессионального сообщества, я имею в виду экспертов и критиков, которые были на фестивале, их отклик был положительным. Ведь материал, пьеса – сама по себе спорная и вызывает у людей разные мнения, кому-то она не нравится, кто-то от нее в восторге. И я сам понимаю, что она не беспроблемная, но уверен, что мы с ней справились, и спектакль наш получился.

– Фестиваль – это не только показ спектакля, а еще и образовательная программа, интересные встречи и знакомства. Чему вы учились на фестивале и удалось ли завязать новые контакты?

– Программа действительно была очень насыщенная: это и мастер-классы для артистов, и образовательная программа для артистов и режиссеров, включавшая в себя курс по маркетингу, и встреча с художественным руководителем фестиваля Виктором Рыжаковым. Актеры занимались и сценическим движением, и актерским мастерством, и сценической речью. Программа фестиваля дает возможность познакомиться с удивительными спектаклями. Я никогда не видел якутский и бурятский театры. Их спектакли шли в отдельной национальной программе, и это какой-то космос. Я не понимаю, как они это делают, это что-то новое, что-то другое. Для меня произошло настоящее открытие. И, безусловно, очень сильный спектакль привез Сахалинский Чехов-центр. Это спектакль «Экстремалы», обладатель премии «Золотая маска» в этом году.

Безусловно, мы со всеми подружились, потому что общались каждый день. Актеры общались с актерами, руководители с руководителями. Возникло некое сообщество, среда. Плюс ко всему на сегодняшний день в WhatsApp создана группа для руководителей, режиссеров всего дальневосточного региона от Бурятии до Камчатки. И я надеюсь, мы будем сотрудничать.

– Совсем скоро открывается 89-й театральный сезон. Что ждет нас на открытии?

– Традиционно зрителей ждет премьера. Это будет спектакль «Трамвай «Желание». Работа над ним началась уже давно, в феврале. У нас очень большая постановочная команда – замечательный художник-постановщик Елена Жукова, наши зрители могли видеть ее работу в спектаклях «Русалочьи сказки» и «Калека с острова Инишмаан». По нашим меркам в этот раз декорации, которые мы построили, грандиозны. К нам приезжает Максим Пахомов, это режиссер по пластике из Санкт-Петербурга, он делает всю трюковую и пластическую часть спектакля. Художник по свету Алексей Крючков, который приехал к нам из Москвы, работает во МХТ им. Чехова, будет заниматься постановкой света на нашем спектакле.

Как обычно, мы будем встречать зрителей и ко дню открытия сезона готовим для них массу сюрпризов. Перед спектаклем состоится театральный квест, где зрители смогут развлечься, сделать памятные фотографии, зайти в буфет и послушать живую музыку и просто пообщаться.

– Каковы планы театра на новый сезон?

– Программа на сезон очень обширная. Очень скоро у нас будет еще одна премьера. Уже 14 ноября зрители смогут увидеть спектакль «Свидетельские показания» по пьесе Дмитрия Данилова. Его мы ставим на деньги гранта «Программа развития театрального искусства на Дальнем Востоке», который мы выиграли. К нам приезжает молодой, очень успешный режиссер Евгений Маленчев. Он привозит с собой очень мощную команду – композитора и художника. Постановщик этого спектакля – Анастасия Бугаева, на сегодняшний день она стала главным художником театра Моссовета. Мы ожидаем серьезный уровень спектакля. Вместе с режиссером спектакля «Свидетельские показания» к нам приедет драматург Дмитрий Данилов. К его приезду мы подготовим несколько читок пьес. Мы покажем пьесу, которую уже читали, «Человек из Подольска», а также почитаем пьесу «Сережа очень тупой», у нас состоится творческая встреча с драматургом, где зрители смогут с ним пообщаться и задать интересные для себя вопросы. Состоится мастер-класс по драматургии с молодыми начинающими и талантливыми камчатскими драматургами. Сразу за Евгением Маленчевым приезжает Михаил Лебедев, главный режиссер Самарского театра драмы. Он будет ставить спектакль «Спасти камер-юнкера Пушкина». Обязательно будут творческие встречи, проект «ПРОчтение». В январе мы проведем внутреннюю лабораторию для артистов. У нас в театре есть люди, которым интересна не только актерская профессия, но и режиссерская. Наши актеры будут делать спектакли, которые мы в качестве эскизов покажем зрителям, и по итогам этого показа какие-то спектакли могут войти в репертуар.

Справка

Олег СТЕПАНОВ:

– Дорогие зрители, мы будем очень рады видеть вас в нашем театре, ведь театр без зрителя – не театр. Мы очень надеемся, что в этом сезоне у нас получится интересный диалог, что все те новые спектакли, которые вы увидите, станут для вас событием, что-то изменят в вас, дадут какую-то пищу для ума. Во всяком случае, мы сделаем так, чтобы вам было интересно.