​Камчатка получит дополнительные средства на борьбу с коронавирусом

Правительство Российской Федерации выделило Камчатскому краю 20 миллионов 934,6 тысячи рублей на бесплатные лекарства для пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Более 20 млн рублей будут направлены на обеспечение бесплатными медикаментами пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, которые находятся на амбулаторном лечении. Все необходимые препараты амбулаторным больным COVID-19 выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача, сообщили в министерстве здравоохранения края.

В минздраве отметили, что в настоящее время в Камчатском крае создан неснижаемый запас лекарственных препаратов, рекомендованных для лечения новой коронавирусной инфекции в количестве трехмесячной потребности. Обеспечение такими препаратами – на строгом контроле минздрава края.

Кроме того, в случае возникновения потребности министерством здравоохранения региона централизованно осуществляются закупки лекарственных средств в соответствии с действующими методическими рекомендациями. В 2021 году для этих целей из резервного фонда Правительства РФ бюджету края выделено почти 63 миллиона рублей. В настоящее время дополнительно выделены еще 20 миллионов 934,6 тысячи рублей.

Напомним также, что в Камчатском крае продолжается вакцинация от COVID-19. В регионе число вакцинированных от коронавирусной инфекции граждан составляет почти 90 тысяч.