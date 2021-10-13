​Учебная лаборатория для будущих продавцов

В обновлении учебной базы мильковскому филиалу сельскохозяйственного техникума помог депутат Заксобрания края Андрей КОПЫЛОВ.

Современное оборудование с лицензированным программным обеспечением предназначено для обучения студентов по специальности «Продавец, контролер-кассир».

Как сообщила руководитель мильковского филиала сельскохозяйственного техникума Виктория Харитонова, в учреждении действует учебная лаборатория – магазин с витринами, рабочим местом продавца-кассира и другими атрибутами настоящего торгового предприятия.

«Лаборатория, где обучаются будущие продавцы, – это, по сути, магазин, где студенты получают профессиональные навыки. Но кассовый аппарат у нас, к сожалению, устаревший. Очень нужно более современное оборудование, потому что на практике наши студенты сталкиваются с современными POS-терминалами. Это оборудование дорогостоящее, но крайне необходимое для качественного обучения. Поэтому на встречах с будущими кандидатами в депутаты Андреем Копыловым и Михаилом Мананниковым мы эту проблему обозначили. Андрей Алексеевич обещал помочь. Мы очень рады, что он сдержал обещание, и в ближайшее время будем выбирать настоящий POS-терминал и другое оборудование для нашей лаборатории», – рассказала Виктория Харитонова.

Она сообщила, что в настоящее время в филиале техникума профессию продавца, контролера-кассира получают 23 студента. «Профессия востребованная, и в наших мильковских магазинах работает немало выпускниц нашего техникума», – добавила Виктория Харитонова.