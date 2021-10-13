​«Камчатка рыбацкая»: дебют удался!

Фестиваль «Камчатка рыбацкая» стартовал 8 октября. Столь масштабный по продолжительности и насыщенности событиями праздник в честь рыбаков и рыболовецкой отрасли в регионе проводится впервые.

Назревала эта идея давно, а ее автор – краевед, почетный работник рыбного хозяйства России, автор книг о рыбаках Сергей Гаврилов. Для проведения фестиваля имелись как минимум две причины. Во-первых, традиционный День рыбака со временем утратил свое отраслевое значение. Теперь это праздник всех рыбаков, включая любителей посидеть с удочкой на берегу реки, а потому на фестивале решено сделать акцент на профессионалах. Во-вторых, летом, когда празднуется День рыбака, сами его герои напряженно трудятся на лососевой путине. В это время их не собрать, чтобы вручить награды и присвоить почетные звания, порадовать концертной программой. Поэтому и нужен был Камчатке особый праздник, связанный с историей отрасли. Сергей Гаврилов нашел и юбилейные даты, которые обосновывают начало новой традиции проведения фестиваля именно в 2021 году.

125 лет назад началась официальная история рыбной промышленности Камчатки. В 1896 году в районе Усть-Камчатска Русское товарищество котиковых промыслов впервые засолило промышленным способом партию чавычи для продажи на внешнем рынке. 120 лет назад это товарищество, преобразованное в Камчатское торгово-промышленное общество, построило первое промышленное предприятие полуострова – рыбоконсервный завод в Тарьинской бухте. 85 лет назад, 8 октября 1936 года, из Петропавловска в свою первую промысловую экспедицию в район Олюторского рыбокомбината ушли суда Базы активного опытного лова, основанной в том же году. Это был пилотный промысловый рейс камчатских судов, работавших в открытом море кошельковыми неводами и дрифтерными сетями. Из него «растут» все наши знаменитые флоты – и уже ушедшие в историю, и действующие ныне. Среди них – Управление тралового и рефрижераторного флота, «Рыбхолодфлот», Океанрыбфлот, управление промыслового флота Камчатрыбколхозобъединения, «Акрос», Рыболовецкий колхоз имени В.И. Ленина и другие.

Такова идеология нового праздника. По поручению губернатора правительство края совместно с общественностью обсудили его название, формат и сроки. Решено, что это будет фестиваль «Камчатка рыбацкая», включающий множество мероприятий в течение нескольких дней.

8 октября фестиваль открылся торжественной встречей в ДК «Сероглазка». Владимир Солодов не смог присутствовать лично, но нашел возможность поздравить рыбаков, находясь в командировке: «Рыбная промышленность – базовая, системная, основная отрасль нашей экономики. В ней занято больше всего людей, именно рыбная отрасль создает основу благополучия и развития нашего региона, – отметил в поздравительной речи глава региона. – В последние годы отрасль активно развивается: происходит техническое перевооружение, строятся заводы, суда, с этого года и на Камчатке. Но, конечно, основу развития отрасли составляют люди. Мне хочется сказать слова особой благодарности в адрес ветеранов. Наша задача – сделать рыбную отрасль привлекательной для молодежи, и тогда она обеспечит долгие годы и десятилетия процветания Камчатскому краю».

К поздравлениям присоединился краевой министр рыбного хозяйства Андрей Здетоветский: «В непростых условиях, связанных с пандемией, рыбаки достойно справляются со своей работой и с честью выходят из самых сложных ситуаций. Позвольте мне поблагодарить вас за это!»

От имени депутатского корпуса Камчатского края всех причастных к рыбной отрасли полуострова поздравила депутат регионального Законодательного Собрания Ирина Унтилова: «Кто живет на Камчатке, тот знает, что была раньше такая радиопередача «Камчатка рыбацкая». Из нее мы узнавали о тружениках моря, о предприятиях, об уловах и успехах наших рыбаков. И мы знали, что наш край – лучший в рыбной отрасли страны и самый мощный по биоресурсам. Время доказало – мы действительно лучшие!»

Работникам и ветеранам отрасли вручили награды, грамоты и благодарности. Затем их ждали выступления камчатских артистов и творческих коллективов.

9 и 10 октября в рамках фестиваля в здании КВТЦ прошла ярмарка, на которой камчатские рыбные компании представили свою продукцию. Лучшие представители отрасли, ответственные производители самого качественного ассортимента предложили жителям и гостям края побаловать себя рыбой, икрой и другими вкусными изделиями.

Неизменно богатым ассортиментом и вполне комфортными ценами порадовал Рыболовецкий колхоз им. Ленина. Особенно приятно, что разнообразие продукции и стабильные цены – не только в честь ярмарки, это остается в силе в любое время года, во всех торговых точках компании.

Внимательные к своему здоровью гости ярмарки выстраивались в очередь за знаменитой «Омегой-3» и деликатесами от Тымлатского рыбокомбината. «Витязь-Авто» предлагал знакомые всем упаковки с деликатесной рыбной нарезкой и другим наполнением экспортного качества.

Фирма «Деликам» удивила многообразием пельменей из даров моря – с начинкой из трески, палтуса, кижуча, кальмара, а также краба и гребешка. Хотя трудно понять, почему на Камчатке подобной продукции мало, а цены не отличаются широкой доступностью (от 325 до 475 рублей за пачку весом 0,5 кг).

И уж если совсем откровенно, ярмарка показала, что не так уж много сегодня на Камчатке предприятий, занимающихся глубокой и высокого уровня переработкой рыбы и других морских даров. А в целом праздник удался.

На ярмарке проходили мастер-классы для детей, была представлена интересная культурная программа, концерт популярных национальных коллективов Камчатки, увлекательный досуг на уличной площадке. Всех желающих от ТЦ «Планета» до КВТЦ возили бесплатные автобусы.

10 октября стартовал прием заявок на участие в ежегодном краевом конкурсе на звание «Лучший по профессии». Прошли экскурсии школьников морских классов на береговые перерабатывающие заводы и суда, а также дни открытых дверей в КамчатГТУ и Морском энергетическом колледже. 17 октября фестиваль завершится у стелы «Город воинской славы», где состоится торжественный митинг, посвященный памяти погибших моряков и рыбаков Камчатки.

Предполагается, что фестиваль «Камчатка рыбацкая» станет ежегодным региональным праздником для профессиональных рыбаков, который будет начинаться каждую вторую пятницу октября. При этом любимый камчатцами День рыбака никто не отменяет.