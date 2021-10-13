​«Камчатскэнерго» предупреждает о мошенниках

В Петропавловске-Камчатском зафиксированы случаи мошенничества при продаже по многократно завышенной цене цифрового реле напряжения «Энергощит Р-Р1». Неустановленные лица навязывают эту продукцию пожилым людям.

По словам пострадавших, продавцы звонят в квартиры граждан и убеждают их в крайней необходимости иметь цифровое реле контроля напряжения «Энергощит Р-Р1», так как оно якобы защищает электробытовые приборы от скачков напряжения. А если не будет такого изделия, то электроприборы взорвутся или загорятся. Купить это реле предлагатся по «льготной» цене за 9 990 руб. за штуку в зависимости от количества находящихся в квартире электрических розеток. Для сравнения: в сети Интернет это изделие, производимое в Китае и внешне похожее на обычную штепсельную розетку, можно купить за 300–500 рублей.

Вместо кассового чека в нарушение налогового законодательства молодые люди предоставляют гражданину товарный чек, где указано наименование товара. А также вручают акт приема-передачи и некое уведомление об отсутствии нарушений при приобретении покупателем товара, где предусмотрена гарантия 5 лет.

Вернуть потраченные впустую деньги практически невозможно, так как электробытовые машины и приборы, к которым относится реле контроля напряжения, относятся к категории невозвратных товаров. Тем более что покупателю дают на подпись акт приема-передачи товара, а поставленная там подпись автоматически указывает на то, что покупатель соглашается с тем, что вся информация была предоставлена.

Уважаемые потребители! Прежде чем заключить договор купли-продажи изделия «Энергощит Р-Р1» с неизвестными гражданами, необходимо разобраться – кто является продавцом, и нужно ли вам такое изделие по цене в 30 раз больше обычной. Тем более оно практически никак не влияет на работу бытовой техники в квартире.

ПАО «Камчатскэнерго» доводит до сведения потребителей электроэнергии, что жилищное законодательство не обязывает потребителей электроэнергии устанавливать цифровое реле контроля напряжения в квартирах. И призывает граждан пожилого возраста к бдительности при совершении покупок у неизвестных лиц.