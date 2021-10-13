​Ситуация с COVID-19 в крае стабильная, но напряжённая

Владимир СОЛОДОВ на оперативном совещании в понедельник, 11 октября, поручил обеспечить готовность региона к росту заболеваемости коронавирусом.

Как сообщил министр здравоохранения края Андрей Кузьмин, в последние три недели количество госпитализированных и выписанных с COVID-19 находилось на одном уровне. Госпитализировались в среднем 11–13 человек, выписывались после выздоровления и на долечивание 8–11 пациентов.

Всего в Камчатском крае развёрнуты 270 коек, 169 из них заняты, сообщил вице-губернатор региона Александр Кузнецов. Таким образом, около 40 процентов коечного фонда находится в резерве. «Провакцинировано более 91 тысячи человек, что составляет 46 процентов от плана», – сказал Кузнецов.

«В целом ситуация неплохая по сравнению с другими регионами. Но у нас, к сожалению, как правило, повторяется общероссийская динамика с опозданием в две – три недели. А это значит, что нам нужно быть готовыми к возможному росту заболеваемости в ближайшие недели. План по развертыванию дополнительных коек должен быть всегда в режиме готовности», – сказал Владимир Солодов.

Он также поручил проконтролировать готовность амбулаторного звена к возможному повышению нагрузки.

В 8 школах Камчатки закрыты 13 классов

Как сообщила зампред краевого правительства Виктория Сивак, 13 классов в восьми камчатских школах сегодня закрыты по причине коронавируса. Болеют 18 детей. На дистанционном формате обучения находятся 249 детей.

«Мы слышим, что в других регионах переходят на дистанционный формат обучения. У нас пока данный вопрос отрабатывается в соответствии с поступающей информацией и распоряжениями Роспотребнадзора индивидуально в отношении конкретных классов, если есть заболевающие дети», – сказала Виктория Сивак в ходе оперативного совещания в правительстве края.

У больницы может снести крышу

Губернатор направил главу минздрава края Андрея Кузьмина в командировку в поселок Октябрьский Усть-Большерецкого района и поручил на месте разобраться с проблемами медицины.

«Из-за труднодоступности там существуют перебои с оказанием медицинской помощи. Буквально сегодня утром мне дозвонилась одна из сотрудниц местной больницы. По ее словам, из-за неблагоприятных погодных условий есть риск, что снесет крышу здания. В больнице холодно», – сказал Владимир Солодов.

Главе минздрава поручено лично ознакомиться с ситуацией и принять меры по улучшению медицинского обслуживания.

Ранее на встрече с главой региона жители Усть-Большерецкого района жаловались также на несвоевременный приезд скорой помощи, неудовлетворительное состояние больницы в Октябрьском и отсутствие врачей.

Дефицит медицинских кадров, особенно в отдаленных населенных пунктах, также обсуждался на оперативном совещании. Владимир Солодов поручил в кратчайшие сроки завершить запланированное привлечение кадров, особенно терапевтов. Напомним, власти обещают привлечь в этом году 22 врача и пять фельдшеров по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в отдаленные районы края.

«Жемчужину Камчатки» выводят из режима обсерватора

С понедельника, 11 октября, санаторий «Жемчужина Камчатки» переводится из обсерватора в прежний режим работы, сообщил вице-губернатор края Александр Кузнецов.

Напомним, в режиме обсерватора для потенциальных носителей новой коронавирусной инфекции «Жемчужина Камчатки» работала с апреля 2020 года, что привело к существенным финансовым проблемам санатория. Глава региона отметил, что недостаточно только возобновить работу санатория в штатном формате.

«Хорошо, что удалось это сделать. Но этого недостаточно. Нам нужно утвердить целостное видение развития санаторно-курортного комплекса Камчатского края, включая и санаторий «Жемчужина Камчатки», и другие объекты. Поэтому я прошу запланировать такое обсуждение, чтобы утвердить программу развития санаторно-курортного комплекса», – поручил губернатор.