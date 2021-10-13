И вновь – призы для здоровых счастливчиков

Победители третьей недели акции «Победим COVID вместе» получили призы.



В Петропавловске-Камчатском в торговом центре «Галант-плаза» прошло уже третье по счету награждение победителей акции «Победим COVID вместе». Участие в конкурсе – это возможность получить в подарок полезный гаджет или бытовую технику. Каждую неделю с 13 сентября по 10 ноября организаторы выбирают 15 счастливчиков, которые получают призы.

«Это первый этап акции. Участвовать в нем могут камчатцы, которые на прошлой неделе поставили себе первый компонент прививки против коронавируса или проходят процедуру ревакцинации. На втором этапе могут принять участие все желающие, у кого на руках есть сертификат, подтверждающий процедуру вакцинации. Они могут пройти регистрацию на сайте акции до 14 ноября. Розыгрыш главного приза, автомобиля УАЗ «Патриот», пройдет 17 октября», – рассказала организатор акции Екатерина Зубенко.

Победителей определяет программа, выбирающая случайные числа. Узнать об акции больше и зарегистрироваться для участия в розыгрыше главного приза можно на сайте здороваякамчатка.рф.

Акция «Победим COVID вместе» проводится при поддержке министерства здравоохранения Камчатского края. Главная ее цель – помощь в формировании в регионе коллективного иммунитета против коронавируса.