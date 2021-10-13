​Законодательные новации октября

Владимир СЛАБУКА

Октябрь несет россиянам и отечественному бизнесу очередные правовые новации. Среди них на первое место следует поставить изменения в правилах государственной регистрации недвижимости.

С 28 октября физические и юридические лица получают возможность подать документы на регистрацию не лично, а через нотариуса, но остается одно исключение. Оно касается ситуации, когда заявителем выступает кадастровый инженер.

Изменения в законодательстве устанавливают сокращенные сроки регистрации второго и последующего договоров долевого участия после регистрации ДДУ с первым участком долевого строительства: 3 рабочих дня при подаче документов в электронном виде и 5 дней – в бумажном. При обращении через МФЦ срок регистрации возрастает до 7 рабочих дней.

Поправки в закон о государственной регистрации недвижимости также отменяют существующий максимум на размеры машино-места.

С начала месяца в Градостроительный кодекс РФ включено понятие типовой проектной документации. Ею признается ПСД, получившая положительное заключение госэкспертизы и использованная при строительстве или реконструкции объекта. Институт типовой проектной документации призван заменить систему экономически эффективной проектной документации повторного использования. Новый стандарт ПСД позволит инвесторам, занятым в сфере гражданского строительства, значительно экономить средства и время.

«Поправки в Градостроительный комплекс в большей части касаются возведения объектов социально-культурного назначения и жилья. Застройщикам планируется предоставить налоговые льготы за использование типовых проектов», – сообщил генеральный директор Корпорации развития Камчатки Константин Коротов.

Он также рассказал о готовящихся Министерством развития Дальнего Востока и Арктики законопроектах, направленных на совершенствование предпринимательского и инвестиционного климата в ДФО. Сроки разработки правовых новаций закреплены в плане законопроектной деятельности Правительства РФ в 2021 году.

Из 12 документов, которые Минвостокразвития должно представить кабинету министров до конца осени, Константин Коротов выделил пять, способных оказать наибольшее стимулирующее воздействие на инвестиционную привлекательность макрорегиона.

«Три законопроекта из отмеченного ряда правовых новаций направлены на совершенствование управления территориями опережающего развития, которые созданы в ДФО, и свободным портом Владивосток. В частности, предполагается увеличение набора налоговых преференций для резидентов ТОР и СПВ. Намечено расширение территорий, на которые распространится правовой статус свободного порта Владивосток. В числе законопроектов, разрабатываемых Минвостокразвития, – изменения в ФЗ «О концессионных соглашениях». Новации коснутся создаваемых на территории ДФО объектов инфраструктуры. Министерство также предлагает принять закон, позволяющий распространить на инвестиционные проекты Дальневосточного федерального округа налоговые льготы при добыче отдельных видов полезных ископаемых, которыми на сегодняшний день располагают резиденты Арктической зоны Российской Федерации», – рассказал Константин Коротов.