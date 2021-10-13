​Кто достроит кукольный театр?

Совсем не культурная история развернулась вокруг строительства театра кукол в Петропавловске-Камчатском. В апреле состоялся электронный аукцион на выполнение работ по строительству здания театра.

Заказчиком выступило КГКУ «Служба заказчика министерства строительства Камчатского края», победителем аукциона было признано ООО «Новый Горизонт». Однако госконтракт по устройству металлических купольных конструкций строящегося здания (начальная цена – 134,8 миллиона рублей) так и не был подписан.

Как рассказали в краевом арбитражном суде, «Новый Горизонт» обнаружил несоответствие проектных объемов работ и объемов, указанных в локальном сметном расчете. Победитель аукциона обратился к заказчику с просьбой дать разъяснения, исправить допущенные в документации ошибки и опубликовать их до подписания контракта. Также организация направила заказчику протокол разногласий в отношении ряда пунктов проекта госконтракта.

Заказчик протокол разногласий отклонил и разъяснений об обнаруженном несоответствии объемов работ не предоставил. «Новый Горизонт» отказался от подписания государственного контракта.

Комиссия заказчика признала «Новый Горизонт» уклонившимся от заключения контракта и направила информацию в управление антимонопольной службы края для рассмотрения. Но УФАС по Камчатскому краю отказалось включить «Новый Горизонт» в реестр недобросовестных поставщиков.

В свою очередь, «Новый Горизонт» обратился в УФАС края с жалобой на действия заказчика при подписании госконтракта. Антимонопольный орган в действиях заказчика установил нарушения федерального закона от 5.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», обязал его привести локальный сметный расчет в соответствие с требованиями документации о закупке и заново осуществить процедуру заключения контракта.

Не согласившись с решением антимонопольного органа, КГКУ «Служба заказчика минстроя Камчатского края» обратилось в Арбитражный суд Камчатки. Арбитражный суд согласился с выводом УФАС по Камчатскому краю об отсутствии в действиях ООО «Новый Горизонт» недобросовестности и поддержал решение об отказе во включении организации в реестр недобросовестных поставщиков.

При этом суд также согласился с решением антимонопольного органа, признавшим заказчика нарушившим закон о контрактной системе. «Суд пришел к выводу, что требования о приведении локального сметного расчета в соответствие с требованиями документации о закупке и повторном осуществлении процедуры заключения контракта в наибольшей степени позволят восстановить права хозяйствующих субъектов», – сообщили представители пресс-службы краевого арбитражного суда.

Кроме того, в производстве Арбитражного суда Камчатки находится дело, в рамках которого суд оценит действия заказчика по исполнению вышеуказанного предписания в части повторного осуществления процедуры заключения контракта и продолжения процедуры заключения контракта со вторым участником закупки – ООО «Трест».