​Лежбище сивучей в столице края закрыли для посетителей

Сезонное лежбище сивучей в районе бухты Моховой отгородили забором с колючей проволокой, разместили объявление «Проход запрещен».

Еще весной этого года Росприроднадзор выдал владельцу пирса на Моховой предписание закрыть лежбище ради безопасности животных. Как поясняли тогда в минприроды края, люди продолжали кормить сивучей свежей и мороженой рыбой, несмотря на запрет. Это могло привести к болезням диких животных, а также к деформации их пищевого поведения.

Экологи и чиновники пытались бороться с безответственностью людей, но безрезультатно. Остался один аргумент – колючая проволока. Наша собственная дикость лишила нас удовольствия наблюдать за краснокнижными животными.

Сивучи, или северные морские львы, находятся в списке вымирающих видов и занесены в Красную книгу РФ. Известно, что в мире есть всего три места, где огромные морские львы живут прямо в городской черте, – Сан-Франциско, Невельск на Сахалине и Петропавловск-Камчатский. Для зимовки в черте Петропавловска сивучи облюбовали мысы Чавыча и Сигнальный, а также старый пирс в микрорайоне Моховая, который был очень посещаем камчатцами и туристами.

Краснокнижные млекопитающие на Камчатке находятся под особой охраной на заповедных территориях. В акватории Кроноцкого заповедника, на Камне Козлова, расположено единственное у берегов Камчатки репродуктивное лежбище крупнейших представителей семейства ушастых тюленей. Там круглогодично ведется дистанционное наблюдение за животными с помощью автоматических фотокамер.