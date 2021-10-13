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"Камчатский Край - Единая Камчатка" "Камчатский Край - Единая Камчатка"
Еженедельная краевая газета
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  4. Молодёжный экологический форум пройдёт на Камчатке в 2022 году

Молодёжный экологический форум пройдёт на Камчатке в 2022 году

12:25
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Молодёжный экологический форум пройдёт на Камчатке в 2022 году
Об этом заявил губернатор края Владимир СОЛОДОВ по итогам встречи с министром природных ресурсов РФ Александром КОЗЛОВЫМ.
Министр поддержал инициативу проведения молодежного экофорума в крае, мероприятие запланировано на август 2022 года.
«Свою заинтересованность в участии в форуме подтвердил Вячеслав Фетисов, знаменитый хоккеист, легенда российского спорта, который сегодня является амбассадором защиты природы и возглавляет всероссийскую природоохранную ассоциацию», – добавил Владимир Солодов.
Также на встрече в Минприроды РФ обсуждались вопросы рекультивации Козельского полигона.
«В этом году мы завершаем проектирование рекультивации Козельского полигона. Рассчитываем, что в 2022 году нам удастся попасть в программу по рекультивации накопленного экологического вреда, полигон будет вывезен, а камчатская земля очистится от этого потенциально рискованного объекта», – сказал Владимир Солодов.
Продолжается и работа, связанная с созданием особо охраняемых природных территорий. В частности, на финальной стадии находится разработка обоснования о создании морских ООПТ, которые позволят защитить морских млекопитающих от антропогенного воздействия.
владимир солодовалександр козловкозельский полигон
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