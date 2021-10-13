​Народные ревизоры: они возвращаются

На Камчатке завершился прием заявок на участие в проекте «Народный ревизор», в рамках которого неравнодушные граждане смогут проверить качество новых детских площадок, строящихся в ходе губернаторского проекта «Город для жизни», и автодороги Аэропорт – Морпорт.

Об этом в ходе расширенного оперативного совещания с губернатором края сообщил председатель Общественной палаты региона Алексей Костылев.

«Со среды у нас работал телефон, по которому можно было подать свою кандидатуру в «народные ревизоры». На утро 11 октября этой возможностью воспользовались 55 человек. Среди них есть как общественники, с которыми мы неоднократно работали, так и обычные жители, стремящиеся участвовать в жизни своего города», – рассказал Алексей Костылев.

«Народные ревизоры» будут проверять детские площадки и реконструированную дорогу Морпорт – Аэропорт на соответствие определенным требованиям, указанным в специальном чек-листе. 15 октября в краевой библиотеке имени Крашенинникова пройдет установочное собрание, в ходе которого ревизоров распределят по участкам и определят тех, кто имеет навык работы с дорожным покрытием. 18 октября будут запущены сами проверки.

«Дорогу Морпорт – Аэропорт в первую очередь будут оценивать в плане инфраструктуры. Дело в том, что вокруг этой дороги расположены 192 садово-некоммерческих товарищества, в некоторых из которых люди живут постоянно. Мы хотим проверить, насколько будет удобно дачникам пользоваться съездами. Кроме того, на трассе есть опасные участки – мы проверим, какие меры безопасности там приняты и как устроены остановочные павильоны и путь до них», – добавил Алексей Костылев.

Губернатор края Владимир Солодов подчеркнул, что данная работа крайне важна для региона и большой отклик жителей свидетельствует о том, что эта тема действительно актуальна.

15 октября в Камчатской краевой научной библиотеке имени С.П. Крашенинникова пройдут общественные слушания для встречи с потенциальными волонтерами.

Добавим, «Город для жизни» был запущен по инициативе Владимира Солодова к 280-летию Петропавловска-Камчатского. В рамках этого проекта в этом году ведется обустройство 50 новых детских площадок. В прошлом году начался ремонт федеральной трассы Морпорт – Аэропорт, заказчиком является Росавтодор. Всего будет реконструировано 34 километра трассы.