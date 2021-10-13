Новости культуры

Сурен КАЗАРЯН: «Мелодия цвета»

Персональная юбилейная выставка художника и скульптора Сурена КАЗАРЯНА открылась 8 октября в Камчатском художественном музее.

Заслуженный художник России приурочил выставку к своему 70-летию. В экспозиции представлены более 200 произведений живописи и скульптуры из мастерской художника и фондов Камчатского краевого художественного музея. Среди них много новых работ из творческой поездки художника на родину в Армению.

Сурен Пашикович – член Союза художников России, член Китайско-Российской академии изобразительных искусств, с 1993 года он является председателем камчатской региональной организации ВТОО «Союз художников России».

Произведения С. Казаряна находятся в фондах Камчатского краевого художественного музея, Камчатского краевого объединенного музея, Сахалинского художественного музея, в частных собраниях России и за рубежом.

Выставка будет работать до 7 ноября.

Модельные перспективы

Библиотека в Эссо будет переоснащена по модельному стандарту в рамках нацпроекта «Культура».

«В число регионов, которые в 2022 году получат федеральные средства на переоснащение библиотек по модельному стандарту, вошел Камчатский край. Модельная библиотека появится в Быстринском районе – победителем отбора стала Межпоселенческая центральная библиотека им. К.С. Черканова», – рассказали представители министерства культуры края.

История библиотеки началась в 1933 году, когда в Эссо была открыта изба-читальня. Сегодня фонд учреждения – 47 тысяч книг, журналов и газет, пять отделов библиотеки оснащены современной аппаратурой. На базе компьютерного класса действуют «Интернет-кафе для бабушек» и молодежный киберспортивный клуб «SK’s». Большой популярностью пользуется музей медведя «Топтыгин и Топтыжка», который был создан в 1999 году при библиотеке.

Юбилейная выставка Ивана ЦАРЬКОВА

В камчатской краевой библиотеке 7 октября открылась персональная юбилейная выставка художника «Осенний вернисаж». До конца месяца вниманию зрителей будут представлены интересные работы из разных периодов его творчества.

Иван Царьков – директор и преподаватель Детской художественной школы Петропавловска-Камчатского. В 2020 г. вошел в состав правления Ассоциации деятелей искусств Камчатского края, член Союза художников России, участник городских, краевых, межрегиональных и международных выставок.