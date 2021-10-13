​Нарушены ли права многодетных семей?

Дина БУРМИНА

Народный фронт на Камчатке вступился за многодетную семью, которой отказали в предоставлении земельного участка.

Камчатские активисты Общероссийского народного фронта встали на защиту многодетной семьи, которой власти Елизовского района отказали в предоставлении земли для жилищного строительства, и обратились по этому поводу в прокуратуру. Нарушений со стороны администрации надзорный орган не обнаружил, но согласился с общественниками в том, что закон № 562 «О предоставлении участков в собственность гражданам Российской Федерации, имеющих трех и более детей, в Камчатском крае» требует корректировки.

Получить заветный участок родители четырех детей пытались с 2014 г., отслеживая на сайте районной администрации предложенные свободные участки. В мае этого года через многофункциональный центр (МФЦ) они подали документы для постановки в очередь. В августе им отказали на основании того, что их третьему ребенку исполнилось 18 лет.

Изучив закон № 562, общественники обнаружили, что используемое в нем понятие «многодетная семья» трактуется иначе, чем в другом региональном законе № 352 «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Камчатском крае». В последнем говорится, что под многодетной понимается семья, включающая трех детей, в том числе от 18 лет до 21 года, если те обучаются очно в профессиональных образовательных организациях в пределах страны.

«Таким образом, наши заявители имеют статус многодетной семьи и права на получение соответствующих льгот, но претендовать на земельный участок не могут. Согласно закону № 562, претендовать на получение участка могут семьи с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет. При этом чем занимается ребенок по достижении этого возраста, значения не имеет: учится ли он и все еще находится на иждивении родителей, или работает – все равно. Мы считаем, что права наших заявителей и других таких семей нарушены», – рассказала сопредседатель регионального штаба ОНФ в Камчатском крае Татьяна Смирнова.

Краевые чиновники с аргументацией общественников не согласились. В ответе министерства имущественных и земельных отношений края говорится, что понятие «многодетная семья» используется в 562-м законе в виде сокращения.

Свои доводы активисты представили в краевой прокуратуре, которая провела собственную проверку и подтвердила несоответствие законов друг другу в части определения понятия «многодетная семья». В Законодательное Собрание края было направлено предложение об изменении правового акта.