Камчатка в порядке
"Камчатский Край - Единая Камчатка" "Камчатский Край - Единая Камчатка"
Еженедельная краевая газета
Выходит с 11 октября 2006 года
О газете
В Петропавловске-Камчатском 13:21, 13 Октября, среда
ночью 4°C
днем 11°C
ветер 6.4 м/с
Завтра 14 Октября
4 ... 10°C
ветер 5.3 м/с
  2. Новости
  3. События
  4. ​Пахачи после пожаров: снести аварийные дома

​Пахачи после пожаров: снести аварийные дома

12:45
64
​Пахачи после пожаров: снести аварийные дома

Владимир СОЛОДОВ поручил администрации Олюторского района подготовить предложения по сносу аварийных домов в Пахачах, чтобы в том числе предотвратить ситуацию с пожарами в селе, один из которых был недавно потушен.

О ситуации с ликвидацией последствий пожара доложил на оперативном совещании зампред правительства – министр специальных программ края Александр Заболиченко.

«В селе Пахачи уничтожено огнем четыре деревянных 12-квартирных нежилых дома. Дома были выведены из реестра муниципального имущества в 2010 году. Во время пожара пламя перекинулось на два жилых дома. Один из них – двухэтажный деревянный, в котором были зарегистрированы 8 человек, проживали пять. Во втором, 12-квартирном доме, проживал один человек. Люди эвакуированы, пострадавших нет. В результате тушения пожара дома залиты водой, документы, ценные вещи и бытовая техника эвакуированы и не пострадали. Из-за того что дома заливались водой, гражданам проживать там небезопасно. В связи с этим дома были отключены от коммунальных ресурсов и временно расселены», – рассказал Александр Заболиченко.

Граждане были расселены в муниципальные квартиры, часть из них осталась в Пахачах. В настоящее время власти района готовят предложения относительно ущерба и необходимой материальной помощи для пострадавших. Проверка в части причин возгорания продолжается.

Глава региона обратил внимание администрации Олюторского района на необходимость усилить работу по сносу расселенных домов. «Сейчас необходимо максимально быстро снести дома в селе Пахачи. Правительство региона окажет всю необходимую методическую и материальную помощь для завершения процесса. Прошу подготовить предложения до следующего совета глав, который пройдет в 20 числах месяца», – сказал Владимир Солодов.

Напомним, 30 сентября для тушения пожара в Пахачи был направлен вертолет Ми-8 Камчатского авиапредприятия с пожарными и спасателями на борту. Всего в ликвидации возгорания были задействованы 25 человек и пять единиц техники.

​Пахачи после пожаров: снести аварийные дома 0
владимир солодовпахачиснос ветхих зданий
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.