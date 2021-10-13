​Пахачи после пожаров: снести аварийные дома

Владимир СОЛОДОВ поручил администрации Олюторского района подготовить предложения по сносу аварийных домов в Пахачах, чтобы в том числе предотвратить ситуацию с пожарами в селе, один из которых был недавно потушен.

О ситуации с ликвидацией последствий пожара доложил на оперативном совещании зампред правительства – министр специальных программ края Александр Заболиченко.

«В селе Пахачи уничтожено огнем четыре деревянных 12-квартирных нежилых дома. Дома были выведены из реестра муниципального имущества в 2010 году. Во время пожара пламя перекинулось на два жилых дома. Один из них – двухэтажный деревянный, в котором были зарегистрированы 8 человек, проживали пять. Во втором, 12-квартирном доме, проживал один человек. Люди эвакуированы, пострадавших нет. В результате тушения пожара дома залиты водой, документы, ценные вещи и бытовая техника эвакуированы и не пострадали. Из-за того что дома заливались водой, гражданам проживать там небезопасно. В связи с этим дома были отключены от коммунальных ресурсов и временно расселены», – рассказал Александр Заболиченко.

Граждане были расселены в муниципальные квартиры, часть из них осталась в Пахачах. В настоящее время власти района готовят предложения относительно ущерба и необходимой материальной помощи для пострадавших. Проверка в части причин возгорания продолжается.

Глава региона обратил внимание администрации Олюторского района на необходимость усилить работу по сносу расселенных домов. «Сейчас необходимо максимально быстро снести дома в селе Пахачи. Правительство региона окажет всю необходимую методическую и материальную помощь для завершения процесса. Прошу подготовить предложения до следующего совета глав, который пройдет в 20 числах месяца», – сказал Владимир Солодов.

Напомним, 30 сентября для тушения пожара в Пахачи был направлен вертолет Ми-8 Камчатского авиапредприятия с пожарными и спасателями на борту. Всего в ликвидации возгорания были задействованы 25 человек и пять единиц техники.