​Как снять удавку с сивуча

Сергей СЕМЕНОВ

С каждым годом в водах Тихого океана гибнет все больше сивучей – северных морских львов, занесенных в Красную книгу. Игривые и очень крупные животные запутываются в океаническом мусоре – рыболовных сетях, корабельных тросах, канатах и бытовом пластике.

Если в петлю попадает маленький сивучонок, со временем веревки врастают в тело, и особь умирает в мучениях. В прошлом году активисты на Сахалине «распутали» 28 морских львов. Многих спасти все равно не удалось.

В 2010–2016 годах, по подсчетам спасателей, в Сахалинской области находили до трех «запутанных» сивучей. Сейчас – по несколько десятков. Для Камчатки эта проблема менее актуальна, но власти региона не закрывают на нее глаза.

Министр природных ресурсов и экологии края Алексей Кумарьков и руководитель агентства по ветеринарии края Артем Никитин приняли участие в заседании межрегиональной группы Камчатского края и Сахалинской области. Обсуждался алгоритм действий по оказанию помощи морским млекопитающим, запутавшимся в пластиковом мусоре, а также проблема обеспечения необходимыми седативными препаратами для безопасного обездвиживания сивучей.

Как пояснил Артем Никитин, для Камчатки запутавшийся в сетях или мусоре представитель ластоногих – редкость. В 2021 году в крае таких случаев не зафиксировано вовсе. А на одном только сахалинском острове Тюленьем в этом году волонтеры освободили от пластикового мусора 64 морских котика.

«Все-таки на Камчатке экологическая ситуация и антропогенный пресс в местах обитания сивучей не столь значительный, как на Сахалине, – говорит глава агентства по ветеринарии. – Но поскольку животные занесены в Красную книгу и к природе в целом нужно относиться максимально бережно, мы активно участвуем в этой работе – и министерство природных ресурсов, и Росприроднадзор, и агентство по ветеринарии, и камчатское ветеринарное сообщество».

Детенышей морских львов можно поймать сачком. Взрослые же особи весят больше тонны и могут представлять опасность для человека. Поэтому единственный способ помочь им – дистанционно обездвижить с помощью ветеринарного ружья, заряженного шприцем с анестетиком. Как пояснил Алексей Кумарьков, проблема заключается в том, что в РФ нет доступных препаратов, которые обладали бы избирательным действием, то есть не «отключали» бы животное полностью после введения наркоза.

Для обездвиживания сивучей необходим специальный коктейль медицинских препаратов, который разработали канадские ученые около 20 лет назад. Эти препараты не угнетают спонтанное дыхание и не обездвиживают полностью. Даже если после инъекции сивуч сойдет в воду, он не утонет, а для людей не будет опасен.

Часть препаратов спасительного «коктейля» не производятся в России и не импортируются, другие запрещены к использованию в ветеринарии или требуют специальной лицензии.

Именно такую лицензию вскоре должна получить камчатская коммерческая ветеринарная клиника «Крокодил», которая тоже участвует в рабочей группе по спасению краснокнижных ластоногих. «После этого станет возможно доставлять на полуостров препараты, позволяющие проводить наркоз более щадящим образом», – пояснил Артем Никитин.

На данный момент разрабатывается алгоритм действий по освобождению сивучей от пластикового мусора с привлечением российских и международных экспертов, Росприроднадзора, МЧС, общественных организаций. Свое участие гарантировали рыбопромышленники, которые готовы предоставлять суда, средства для вылова животных. На Камчатке имеются специалисты, у которых есть опыт спасения диких животных и ластоногих, в частности.

В ноябре прошлого года на заседании экологического совета под председательством губернатора края обсуждались правила поведения на лежбищах морских млекопитающих, введение дополнительных охранных зон и особо охраняемой морской территории, а также создание службы охраны и правил наблюдения за китами и морскими млекопитающими. В процессе заседания глава региона отметил, что основная задача – систематизировать все инициативы, и дал поручение главе минприроды края представить предложения в виде конкретных пошаговых действий для реализации этих инициатив.