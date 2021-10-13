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"Камчатский Край - Единая Камчатка" "Камчатский Край - Единая Камчатка"
Еженедельная краевая газета
Выходит с 11 октября 2006 года
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  4. ​В селе Паратунка построили сквер

​В селе Паратунка построили сквер

12:45
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​В селе Паратунка построили сквер

В селе Паратунка Елизовского района завершено благоустройство сквера на улице Нагорной. Проект реализован в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе».

«В сквере были выполнены земельные работы, укладка тротуарной плитки, асфальтирование и устройство пешеходных дорожек, установка парковых скамеек, качелей, урн. Также была обустроена небольшая спортивная площадка с ударопоглощающим резиновым покрытием и тренажерами, озеленена территория. Жители села давно мечтали о такой территории, поэтому при выборе объекта благоустройства проголосовали именно за сквер», – рассказала глава Паратунского сельского поселения Елена Хорольская.

Из краевого бюджета на благоустройство данного объекта выделены 10 миллионов рублей. Объект введен в эксплуатацию.

Напомним, в этом году будут построены 75 объектов: 26 мест для отдыха жителей, 16 спортивных площадок открытого типа, 10 мест для сбора мусора, 9 детских площадок, 6 скверов и парков, 4 хоккейных коробки, 3 футбольных поля, 1 остановочный павильон.

​В селе Паратунка построили сквер 0​В селе Паратунка построили сквер 1
скверпаратункаелена хорольская
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