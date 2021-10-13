​Следственный комитет: Мы на связи 24/7!

Все большей популярностью у россиян пользуется возможность интерактивного круглосуточного взаимодействия со Следственным комитетом России через информационный центр.

Новое подразделение было создано председателем СК России Александром Бастрыкиным для оперативной и непрерывной связи с гражданами.

В круглосуточном режиме работает аккаунт информационного центра в «Инстаграме» – @infocentrskrf, где каждый обратившийся может оперативно получить ответы на свои вопросы и подать обращение. Вы можете направить сообщения в директ @infocentrskrf или задать вопрос в комментариях под постами аккаунта СК России.

Для пользователей социальной сети «ВКонтакте» также доступна круглосуточная связь через приемную председателя СК России vk.com/priemnaya_bastrikina и аккаунт информационного центра vk.com/infocentrskrf. Официальные страницы информационного центра представлены и в других социальных сетях: «Фейсбук» (facebook.com/infocentrskrf), «Одноклассники» (ok.ru/group/61254572769397).

В информационном центре СК России для граждан функционирует круглосуточная телефонная линия 8-800-100-12-60. В зависимости от вопроса на звонки отвечают операторы линий «Ребенок в опасности», «Телефон доверия», «Остановим коррупцию», «Давление на бизнес», «Справочная информация».

Работа с обращениями граждан является одним из приоритетных направлений деятельности ведомства. Следственный комитет в лице нового подразделения – информационного центра – будет и дальше активно использовать современные технологии для обеспечения гражданам максимального доступа к правосудию.