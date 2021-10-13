​Камчатка продолжает программу социальных туров

В этом году с августа по октябрь в социальных турах отдохнули более 400 жителей края.

В список популярных осенних активностей вошли Дачные термальные источники, пещеры вулкана Горелого, каньон Опасный, конные прогулки к Тихому океану, этнические деревни, Халактырский пляж. Камчатцы принимали участие в морских экскурсиях, в прогулках по Авачинской губе на катерах, катамаранах, сап-бордах, поездках к вулканам, в познавательных экскурсиях в музей «Вулканариум», смогли посетить питомники для общения с животными, рассказали в министерстве туризма края.

Возможность стать участником социального тура предоставляется не всем, в числе имеющих право на бесплатный отдых – дети с ограниченными возможностями здоровья, волонтеры, многодетные семьи, педагоги, медицинские работники и другие.

С 2014 года в путешествиях по Камчатке в рамках социальных туров отдохнули более 7 000 человек.