Камчатка в порядке
"Камчатский Край - Единая Камчатка" "Камчатский Край - Единая Камчатка"
Еженедельная краевая газета
Выходит с 11 октября 2006 года
О газете
В Петропавловске-Камчатском 13:22, 13 Октября, среда
ночью 4°C
днем 11°C
ветер 6.4 м/с
Завтра 14 Октября
4 ... 10°C
ветер 5.3 м/с
  2. Новости
  3. Калейдоскоп
  4. ​Камчатка продолжает программу социальных туров

​Камчатка продолжает программу социальных туров

12:50
41
​Камчатка продолжает программу социальных туров

В этом году с августа по октябрь в социальных турах отдохнули более 400 жителей края.

В список популярных осенних активностей вошли Дачные термальные источники, пещеры вулкана Горелого, каньон Опасный, конные прогулки к Тихому океану, этнические деревни, Халактырский пляж. Камчатцы принимали участие в морских экскурсиях, в прогулках по Авачинской губе на катерах, катамаранах, сап-бордах, поездках к вулканам, в познавательных экскурсиях в музей «Вулканариум», смогли посетить питомники для общения с животными, рассказали в министерстве туризма края.

Возможность стать участником социального тура предоставляется не всем, в числе имеющих право на бесплатный отдых – дети с ограниченными возможностями здоровья, волонтеры, многодетные семьи, педагоги, медицинские работники и другие.

С 2014 года в путешествиях по Камчатке в рамках социальных туров отдохнули более 7 000 человек.

​Камчатка продолжает программу социальных туров 0​Камчатка продолжает программу социальных туров 1
социальные турыкамчатский край
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Читайте также
​На Камчатке при поддержке «ВЭБ.РФ» реализуют два проекта социального воздействия
​На Камчатке отмечен спад заболеваемости COVID-19
​Владимир СОЛОДОВ вручил награды педагогам Камчатки
​С 1 ноября база отдыха «Сыпучка» будет оказывать гостиничные услуги жителям и гостям Камчатки
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.