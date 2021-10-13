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"Камчатский Край - Единая Камчатка" "Камчатский Край - Единая Камчатка"
Еженедельная краевая газета
Выходит с 11 октября 2006 года
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  4. Обвиняемому в убийстве бизнесмену продлили домашний арест

Обвиняемому в убийстве бизнесмену продлили домашний арест

12:55
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Обвиняемому в убийстве бизнесмену продлили домашний арест

На Камчатке суд почти на два месяца продлил срок домашнего ареста для бывшего депутата Законодательного Собрания края, бизнесмена-миллиардера Игоря РЕДЬКИНА. Его обвиняют в убийстве жителя поселка Озерновского.

«7 октября 2021 года Петропавловск-Камчатским городским судом Камчатского края рассмотрено и удовлетворено ходатайство следователя по особо важным делам СУ СК России по Камчатскому краю о продлении срока домашнего ареста до 3 декабря 2021 года в отношении гражданина Р., обвиняемого в убийстве, совершенном 2 августа 2021 года в поселке Озерновском Усть-Большерецкого района Камчатского края», – сообщили представители пресс-службы городского суда. Постановление в законную силу не вступило.

Напомним, 2 августа на свалке возле поселка Озерновского Усть-Большерецкого района был смертельно ранен местный 30-летний житель Андрей Толстопятов. Вместе с родственником он загружал на микрогрузовик металлолом на свалке. Пуля попала мужчине в живот. Спустя неделю предприниматель, один из богатейших людей Камчатки и России из списка «Forbes» Игорь Редькин признался в убийстве. Он рассказал, что в темноте стрелял в медведя на свалке, но случайно попал в человека. Позже представитель предпринимателя распространила заявление, в котором Редькин извинился перед родными погибшего и заявил, что готов понести наказание, которое определит ему суд.

СКР предъявил бизнесмену обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет. На время следствия суд отправил Редькина под домашний арест.

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