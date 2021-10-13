​На Камчатке прошёл форум береговых охран восьми арктических государств

С 5 по 8 октября в Петропавловске-Камчатском состоялся Арктический форум береговых охран, в котором приняли участие представители Дании, Исландии, Канады, Норвегии, России, США, Финляндии, Швеции. Об этом рассказали в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому округу.

Арктический форум береговых охран учрежден 30 октября 2015 года в г. Нью-Лондон (США) в ходе встречи руководителей береговой охраны государств – членов Арктического совета. Смена председательства происходит раз в два года. В апреле 2021 года Российская Федерация приняла председательство на форуме у Исландии.

За время своего существования форум укрепился в статусе международной площадки для практического взаимодействия представителей береговой охраны. В настоящее время приоритетными направлениями сотрудничества в рамках форума являются поиск и спасение на море, а также реагирование на загрязнение морской среды.

На прошедшем форуме обсуждены вопросы, связанные с расширением практических аспектов сотрудничества в пограничной сфере на морских направлениях, включая вопросы выявления, предупреждения и ситуационного реагирования на нарушения правовых режимов, установленных в морских акваториях, а также противодействия рискам и угрозам в сфере морской безопасности.

Под председательством России совместно с зарубежными партнерами осуществляется подготовка к проведению командно-штабного учения в г. Салехарде в первом квартале 2022 года и многостороннего морского учения «Арктический патруль – 2023» в акватории Баренцева моря в апреле 2023 года.