На Камчатке появилось первое цифровое село

Жителям села Соболево теперь доступны современные цифровые сервисы и высокоскоростной интернет. «Ростелеком» заложил основу для создания цифровой территории и развития сельской местности.

Высокоскоростной безлимитный интернет доступен 856 семьям (а это практически все население села), из них 314 проживают в частных домах.

Губернатор края Владимир Солодов отметил, что пять лет назад оптико-волоконный интернет пришел на Камчатку. «Масштабный проект позволил жителям края получить доступ к цифровому миру. Мы не останавливаемся на достигнутом, планомерно идем к тому, чтобы интернет был доступен в каждом поселке. Яркий пример – отдаленное село Соболево на западном побережье Камчатки. В этом году благодаря строительству более 200 километров линии оптико-волоконной связи нам удалось обеспечить сельчан надежным, качественным, быстрым интернетом. Запущен проект «Цифровое село», который сфокусирован на создании, благодаря оптико-волоконной связи, целого набора цифровых сервисов», – сказал Владимир Солодов.

Доступ к цивилизации

«Для нас это большое событие. Теперь жители района могут связываться со своими близкими, друзьями, родственниками. Многие молодые люди уже в этом году начинают дистанционное обучение. Медицинские работники имеют возможность получить консультации коллег из других городов и регионов. Все учреждения уже подключились», – рассказал глава Соболевского района Василий Куркин.

Благодаря реализации проекта жители Соболева получили доступ к сервисам в сферах образования, здравоохранения, государственных услуг, развлечения, приобретения товаров и услуг.

Проект «Цифровое село» представляет собой экосистему цифровых сервисов, которые охватывают все сферы жизни.

«На примере села Соболева мы видим, что даже в отдаленном и труднодоступном населенном пункте можно с помощью современных технологий создать комфортную среду. В первую очередь это отражается на качестве жизни населения. Жители Соболева до прихода «оптики» пользовались спутниковым интернетом. Сегодня более 800 семей могут подключить современные услуги связи, требующие высокой скорости передачи данных. Стало возможным обмениваться большим объемом информации, получать госуслуги, удаленно работать и учиться. Мы будем тиражировать этот опыт и на другие поселения», – отметил директор камчатского филиала «Ростелекома» Алексей Кулаков.

Безопасность

По проекту «Цифровое село» в Соболеве внедрили систему для безопасности населения. На улицах установили 44 камеры видеонаблюдения, 10 из них оснастят функциями видеоаналитики: 6 видеокамер будут распознавать автомобильные регистрационные знаки и 4 настроят на другие виды аналитики (детекция дыма и возгорания, обнаружение оставленных предметов и т. д.). В случае ЧС оперативные службы могут своевременно среагировать на инцидент. Видеонаблюдение помогает поддерживать порядок на территории Соболева.

Специалисты разместили пять точек доступа Wi-Fi с единой авторизацией – на центральной площади села, в Доме культуры «Соболевский» и в местной поликлинике.

Компания установила в Доме культуре и музее телевизионные панели для информирования граждан и гостей поселка. Социально значимые объекты села также подключили к сетям связи.

Для реализации проекта специалисты проложили более 220 км магистральной линии связи. Строительство велось от села Кавалерского Усть-Большерецкого района. Заблаговременно в Соболеве компания построила 10 км распределительных сетей по технологии GPON. Она предусматривает прокладку кабеля до квартиры или дома абонента, гарантирует стабильную скорость и позволяет подключить интернет на скорости до 1 Гбит/c, видеосервис Wink, внешнее и внутреннее видеонаблюдение и другие услуги связи.