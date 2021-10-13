Голос заповедной отрасли должен быть слышен

Мария ВОРОНЦОВА, пресс-секретарь ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник»

Петр ШПИЛЕНОК анонсировал создание ассоциации «Страна заповедная» и заявил о необходимости создания федерального агентства по охраняемым природным территориям.

Директор Кроноцкого заповедника Петр Шпиленок принял участие в IV Международной конференции «Природный туризм: глобальные вызовы и перспективы России» в Сочи. Он поднял вопрос о необходимости создания Федерального агентства по развитию ООПТ. Петра Шпиленка поддержала руководитель «заповедного» департамента Минприроды России Ирина Маканова.

Также Петр Шпиленок анонсировал создание ассоциации развития и поддержки заповедного дела «Страна заповедная».

На пленарной сессии «Туризм на ООПТ: вызовы и перспективы» директор заповедника перечислил четыре аспекта, важных для развития заповедного дела, – это общие цели, системность работы, квалифицированные кадры и атмосфера доверия в отрасли. Сегодня отрасль переживает кризис, который затронул все четыре аспекта, да и многие другие. «Мы собираемся на «Розе Хутор» четвертый раз и обсуждаем примерно одни и те же проблемы. Буксуем долгие годы по некоторым направлениям!» – констатировал Петр Шпиленок.

Одно из решений проблемы – создание Федерального агентства по развитию ООПТ, которое бы объединило функции управления отраслью. Предложение поддержала директор департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ Минприроды России Ирина Маканова: «Создание соответствующего подведомственного органа Минприроды в виде федерального агентства было заложено в стратегии развития системы ООПТ до 2030 года. Однако принятие этой стратегии пока затормозилось. Но мы надеемся, что в октябре пройдет заседание общественного совета при Минприроды России и этот документ будет внесен в Правительство РФ».

В рамках еще одной сессии на полях конференции «Роль общественных объединений в устойчивом развитии территориальной охраны природы» Петр Шпиленок рассказал о работе над созданием ассоциации развития и поддержки заповедного дела «Страна заповедная». Эта общественная организация, учредителями которой станут ассоциации ООПТ отдельных российских регионов, создается для решения широкого спектра задач – от обмена опытом в сфере охраны, науки и экологического просвещения до содействия решению наболевших проблем (кадровый голод, недостаток финансирования и мн. др.) и лоббирования интересов ООПТ и их отдельных сотрудников в сложных и конфликтных ситуациях. Конкретные приоритеты в работе ассоциации будут определены в том числе путем опроса участников заповедного сообщества.

«Мы также хотим выделить в ее составе экспертный совет: на наш взгляд, именно там могут коваться правильные решения, которые мы будем совместно с другими общественными организациями транслировать руководству и Минприроды, и страны. Важно, чтобы голос заповедной отрасли был слышен консолидированно, а не разрозненно», – рассказал Петр Шпиленок.

Создание подобной ассоциации – еще одна мера, которая позволит продвинуться в деле выхода из кризиса заповедной отрасли, о котором не раз говорили на конференции.

Ожидается, что стратегические вопросы работы ассоциации, такие как план деятельности, состав председателей, и другие будут обсуждаться 27 ноября на Всероссийском съезде директоров ООПТ.