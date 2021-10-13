​Календарь 18–24 октября 2021 г.

Камчатка в порядке
"Камчатский Край - Единая Камчатка" "Камчатский Край - Единая Камчатка"
Еженедельная краевая газета
Выходит с 11 октября 2006 года
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13:05
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Улица Капитана Беляева, 1962 год
Улица Капитана Беляева, 1962 год

18 октября

День рождения государственного академического корякского национального ансамбля танца «Мэнго» им. А.В. Гиля (губернаторского). В 1965 году в этот день состоялась первая репетиция будущего знаменитого ансамбля.

19 октября

Родился Валерий Трофимович Кравченко, известный камчатский музыкант, преподаватель, журналист, заслуженный артист РФ, почетный гражданин г. Петропавловска-Камчатского (1942 г.).

20 октября

В 1932 году в составе Хабаровского края была образована Камчатская область.

75 лет назад приказом командующего Дальневосточным округом в с. Паратунка на базе бальнеологического госпиталя был образован военный санаторий (1946 г.).

В 1973 году в Петропавловске-Камчатском был торжественно открыт ЦУМ «Петропавловск».

В 1973 году была образована 25-я дивизия ракетных подводных крейсеров стратегического назначения ТОФ, базирующаяся в бухте Крашенинникова.

23 октября

Родился Леонид Павлович Воевудский, глава сельского поселения «село Апука» Олюторского муниципального района (1953 г.).

В 1943 году вышел приказ «Об организации и строительстве Петропавловского-на-Камчатке морского торгового порта Наркомморфлота СССР».

В 1949 году на Камчатке была образована детская библиотека, ныне – Камчатская краевая детская библиотека им. Виталия Кручины.

В 2005 году состоялся референдум об объединении Камчатской области и Корякского автономного округа.

24 октября

80 лет назад была образована 114-я бригада кораблей охраны водного района, дислоцированная в Завойко (1941 г.).

Родился Сергей Николаевич Тюлькин, глава Елизовского муниципального района (1972 г.).

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