​Камчатские приключения московских документалистов

Какими они увидели камчатский север и его жителей – узнаем из фильма

Мария ВЛАДИМИРОВА

Второй месяц по камчатским северам колесит съемочная бригада, создающая фильм об истории и культуре коренных малочисленных народов полуострова, а также цикл познавательных радиопередач.

Фильм снимается благодаря Фонду поддержки кино, радио, телевидения, мультимедиа и анимации Николая Расторгуева, который реализует социальный проект «Малые народы большой страны. Традиции, язык, фольклор». В 2019 году при участии фонда был снят фильм о малых народах Алтая.

Экспедиция участников проекта в села и поселки Камчатки началась 8 сентября и продлится до 29 октября. Команда уже посетила село Манилы Пенжинского района, села Тиличики, Ачайваям, Хаилино Олюторского района, побывала в Палане. В живом общении с местными жителями москвичи собирают материал по мифологии, фольклору, языкам, религиям и быту коряков, чукчей, эвенов и ительменов Камчатки.

Вместе со съемочной бригадой в экспедицию отправилась Мария Беляева, заведующая отделом сохранения нематериального культурного наследия Камчатского центра народного творчества, глубокий знаток жизни и традиций местных народов, которую в северных селах знают, уважают и встречают как родную. Без участия Марины Евгеньевны перед столичными гостями вряд ли открылись бы все двери, за которые они стремятся попасть. Она мудро помогает наладить контакт, и это всегда имеет успех.

Нет числа экспедициям и людям, с которыми за свою жизнь встретилась Беляева. В ее архиве – кипы наработанного материала, но она не перестает открывать для себя родную Камчатку.

«Сколько бы раз ты ни посетил ту или иную деревню, попадая туда, все равно вновь напитываешься новыми знаниями. И в этот раз я не расстаюсь с тетрадкой и ручкой. На многое из того, что мне, казалось бы, знакомо, сейчас посмотрела с иной стороны», – говорит Марина Беляева.

Она всегда приходит к людям по-свойски, в привычной домашней среде, и в обычной беседе о жизни деликатно направляет их на рассказ о древних традициях и обрядах. Но съемочной группе нужны динамичные картинки. Если это рыбалка – герои сюжета должны ловить и разделывать рыбу, развешивать ее, сушить. Сами участники бригады живо интересуются каждым шагом носителей уникальных традиций, каждым орудием лова и предметом быта. Интервью со старейшинами на тему традиций документалисты снимают на фоне юрты либо внутри нее. Ведь это кино!

В Ачайваяме записали, как устанавливается яранга. Заняться этой непростой работой сельчане согласились по личной просьбе Марины Беляевой. О дальнейшем просить уже было не нужно: женщины развели костер, вели беседу за чаем, а старейшины пели. «Это кропотливая работа: всегда делается много дублей, работают три оператора. Съемки обещают быть красивыми!» – уверена камчатский эксперт.

Московской бригаде удалось встретиться с каюрами, участвовавшими в традиционной гонке на собачьих упряжках «Берингия», – Иваном Нивани и Германом Айначгиным. Рассказ о них наверняка войдет в фильм.

По совету Марины Беляевой прошли съемки творческих самодеятельных коллективов из сел Корякии. Она объяснила кинематографистам, что и традиционная хозяйственная деятельность, и проведение праздников и обрядов сегодня сохраняются во многом благодаря работникам культуры. Именно они направляют на это старейшин.

Как провожают в верхний мир

В Манилах съемочной группе удалось побывать на традиционном похоронном обряде, который стал огромным открытием не только для москвичей, но и для исследовательницы традиций Камчатки Марины Беляевой. Ребята из группы поделились, что этот материал в фильм, скорее всего, не войдет, но хотя бы останется запечатленным в истории.

Своих умерших коряки провожают в последний путь путем кремации. Важно правильно соблюсти всю обрядовую цепочку, чтобы покойный непременно попал в верхний мир, в который верят коряки. Москвичам было позволено снимать сакральный ритуал от начала и почти до конца.

Не месте сожжения, где также удалось побывать, ранее кремировали членов рода умершего. У каждого рода в тундре есть такое место. Выяснилось, что костер важно построить по особым обрядовым правилам. Были опасения, что от костра загорится растительность рядом и в тундре случится пожар. Но местные жители успокоили гостей, ведь они попросили умершего не отпускать огонь от себя. И хотя в тот день дул сильный ветер, ни один кустарник поблизости от огня не пострадал.

Для Марины Беляевой стало открытием, что похоронная традиция в Манилах сохранилась во всех ее подробностях. Как оказалось, обряд досконально соблюдается и в Ачайваяме, и в Палане.

Все коряки и чукчи предпочитают сжигать своих умерших, за исключением православных, а эта вера среди коренного населения – большая редкость. А вот эвены пришли на север, уже будучи православными, и хоронят своих привычным путем. Желание быть кремированным не связано с социальной проблемой дороговизны похорон на севере. В этом заслуга исключительно традиций и связанном с ними страхе лечь в землю, поскольку коряки и чукчи уверены, что уходят в верхний мир, в свое родовое стойбище, через огонь и дым.

Трудный хлеб оленевода

В манильской школе москвичи сняли урок корякского языка и были сильно удивлены: почему при наличии в программе этих уроков дети не разговаривают на языке своих предков?

Прилетев в Палану, съемочная бригада сразу направилась в оленеводческое звено. В качестве артистки Марина Беляева выступала для оленеводов не раз, а как исследователь была в табуне впервые. Здесь группу уже ждали. В звене находился корякский фольклорный ансамбль «Ангт», который приехал порадовать своим творчеством и тружеников тундры, и сняться для фильма.

«Это единственное на Камчатке оленеводческое звено, которое возглавляет женщина – Мария Пыжова, – рассказала Марина Беляева. – Она наша – из села Лесная Тигильского района, глубоко знает жизнь и быт своих земляков. В этом звене работают и оленеводы из Седанки, где само оленеводство, к сожалению, уже не существует».

Группе очень повезло с погодой: снег и солнце украсили пейзаж тундры. А глядя на ночное небо, гости говорили, что столько звезд сразу они никогда не видели. Насколько тяжел труд оленеводов, москвичи прочувствовали на себе, вместе с ними уходя ранним утром на места выпаса стада, исходили пешком не один десяток километров. Как и пастухи, они жили в палатках, в которых лишь недавно появились печки. Суровый быт, постоянные кочевки, необходимость защищать оленей от медведей и волков: труд оленевода тяжел и опасен. Да и от женщин-чумработниц требуется высокая выносливость: приготовить, постирать, создать уют в условиях морозной тундры по силам не каждой.

Съемки ведутся весь день, завершаются только с заходом солнца. Поездка оставляет много впечатлений. В планах группы – посетить Мильковский и Быстринский районы, а также село Ковран Тигильского района – место компактного проживания ительменов. Завершится большой вояж в Алеутском округе, в селе Никольском.

«Гости видят Камчатку изнутри, как тяжело живется людям в глубинке, насколько суров климат, насколько высоки цены на самое необходимое. Но всегда отмечают, что наши северяне очень приветливые. Старейшины полюбили эту команду, и сами москвичи проявляют тактичность и дружелюбие», – говорит Марина Беляева.

Носителей традиционной культуры народов Камчатки становится все меньше, а молодежь культуру предков не всегда принимает и подхватывает. Лишь далеко на севере, как уверена Марина Евгеньевна, пока сильна связь поколений, живы традиции.

«Пока есть рыбалки и оленеводство, традиции будут сохраняться. А с исчезновением промыслов канет в прошлое и вся культура. Ведь большинство обрядов делаются не просто так, а для того, чтобы рыба ловилась, олени были здоровы и не терялись в тундре», – уверена Марина Беляева.