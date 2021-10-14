Камчатка в порядке
"Камчатский Край - Единая Камчатка" "Камчатский Край - Единая Камчатка"
Еженедельная краевая газета
Выходит с 11 октября 2006 года
О газете
В Петропавловске-Камчатском 13:42, 14 Октября, четверг
ночью 4°C
днем 10°C
ветер 5.8 м/с
Завтра 15 Октября
5 ... 9°C
ветер 5.6 м/с
  2. Новости
  3. Власть
  4. ​На первой сессии Заксобрания 4-го созыва утвердили структуру камчатского парламента

​На первой сессии Заксобрания 4-го созыва утвердили структуру камчатского парламента

12:25
71
​На первой сессии Заксобрания 4-го созыва утвердили структуру камчатского парламента

Депутаты также избрали двух вице-спикеров и председателей постоянных комитетов.

На первой сессии краевого парламента рассмотрели и утвердили структуру законодательного органа власти Камчатского края.

Тайным голосованием были выбраны первый вице-спикер и вице-спикер.

Первым заместителем председателя Законодательного Собрания избран Андрей Копылов, заместителем председателя – председателем комитета по бюджетной, налоговой, экономической политике, вопросам собственности и предпринимательства – Дмитрий Коростелев.

Количество депутатских комитетов осталось прежним – пять постоянных комитетов и одна комиссия.

Избраны председатели и заместители председателей постоянных депутатских комитетов.

Комитет по бюджетной, налоговой, экономической политике, вопросам собственности и предпринимательства: председатель Дмитрий Коростелев, заместители – Валерий Калашников (на освобожденной основе) и Рашид Шамоян (неосвобожд. основа).

Комитет по вопросам государственного строительства, местного самоуправления и гармонизации межнациональных отношений: председатель – Михаил Мананников, заместители – Владимир Агееев (освобожд. основа), Виталий Ланин (неосвобожд. основа).

Комитет по социальной политике: председатель – Татьяна Романова, заместители – Дмитрий Тимофеев (освобожд. основа), Екатерина Зайцева (неосвобожд. основа).

Комитет по строительству, транспорту, энергетике и вопросам жилищно-коммунального хозяйства: председатель – Анатолий Кирносенко, заместители – Анна Давыдова и Роман Литвинов (освобожд. основа), Дмитрий Бобровских (неосвобожд. основа).

Комитет по природопользованию, аграрной политике и экологической безопасности: председатель – Оксана Герасимова, заместители на неосвобожденной основе – Роман Гранатов и Павел Сайдачаков.

Председателем комиссии по регламенту и депутатской этике на неосвобождённой основе избран Виктор Хомяков, заместителем – Юрий Ломакин (неосвобожд. основа).

​На первой сессии Заксобрания 4-го созыва утвердили структуру камчатского парламента 0​На первой сессии Заксобрания 4-го созыва утвердили структуру камчатского парламента 1​На первой сессии Заксобрания 4-го созыва утвердили структуру камчатского парламента 2​На первой сессии Заксобрания 4-го созыва утвердили структуру камчатского парламента 3​На первой сессии Заксобрания 4-го созыва утвердили структуру камчатского парламента 4​На первой сессии Заксобрания 4-го созыва утвердили структуру камчатского парламента 5​На первой сессии Заксобрания 4-го созыва утвердили структуру камчатского парламента 6​На первой сессии Заксобрания 4-го созыва утвердили структуру камчатского парламента 7​На первой сессии Заксобрания 4-го созыва утвердили структуру камчатского парламента 8​На первой сессии Заксобрания 4-го созыва утвердили структуру камчатского парламента 9
ирина унтиловаандрей копыловдмитрий коростелевструктура зскк
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Читайте также
​Артисты Камчатского театра драмы и комедии приняли участие в фестивале театров Дальнего Востока в Хабаровске
​Ирина УНТИЛОВА избрана председателем Законодательного Собрания Камчатского края
​Сенатором Совета Федерации от Камчатского края избран Валерий ПОНОМАРЕВ
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.