​На первой сессии Заксобрания 4-го созыва утвердили структуру камчатского парламента

Депутаты также избрали двух вице-спикеров и председателей постоянных комитетов.

На первой сессии краевого парламента рассмотрели и утвердили структуру законодательного органа власти Камчатского края.

Тайным голосованием были выбраны первый вице-спикер и вице-спикер.

Первым заместителем председателя Законодательного Собрания избран Андрей Копылов, заместителем председателя – председателем комитета по бюджетной, налоговой, экономической политике, вопросам собственности и предпринимательства – Дмитрий Коростелев.

Количество депутатских комитетов осталось прежним – пять постоянных комитетов и одна комиссия.

Избраны председатели и заместители председателей постоянных депутатских комитетов.

Комитет по бюджетной, налоговой, экономической политике, вопросам собственности и предпринимательства: председатель Дмитрий Коростелев, заместители – Валерий Калашников (на освобожденной основе) и Рашид Шамоян (неосвобожд. основа).

Комитет по вопросам государственного строительства, местного самоуправления и гармонизации межнациональных отношений: председатель – Михаил Мананников, заместители – Владимир Агееев (освобожд. основа), Виталий Ланин (неосвобожд. основа).

Комитет по социальной политике: председатель – Татьяна Романова, заместители – Дмитрий Тимофеев (освобожд. основа), Екатерина Зайцева (неосвобожд. основа).

Комитет по строительству, транспорту, энергетике и вопросам жилищно-коммунального хозяйства: председатель – Анатолий Кирносенко, заместители – Анна Давыдова и Роман Литвинов (освобожд. основа), Дмитрий Бобровских (неосвобожд. основа).

Комитет по природопользованию, аграрной политике и экологической безопасности: председатель – Оксана Герасимова, заместители на неосвобожденной основе – Роман Гранатов и Павел Сайдачаков.

Председателем комиссии по регламенту и депутатской этике на неосвобождённой основе избран Виктор Хомяков, заместителем – Юрий Ломакин (неосвобожд. основа).