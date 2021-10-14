​Сенатором Совета Федерации от Камчатского края избран Валерий ПОНОМАРЕВ

Решение было принято на первой сессии Законодательного Собрания Камчатского края 4-го созыва.

За продление полномочий действующего представителя краевого парламента в Совете Федерации РФ проголосовало большинство депутатов ЗСКК.

13 октября, в ходе первой сессии фракция «Единой России» выдвинула на пост сенатора Российской Федерации – представителя Законодательного Собрания Камчатского края Валерия Пономарева, который был избран в парламент по единому краевому списку от партии «Единая Россия».

По итогам тайного голосования за его кандидатуру отдали голоса 23 депутатов.

«С избранием Валерия Андреевича Пономарева сенатором Совета Федерации у Камчатского края сохранится надёжная поддержка в верхней палате российского парламента», - сказала председатель Заксобрания края Ирина Унтилова.

Наша справка:

Пономарев Валерий Андреевич родился в 1959 году в с. Тихое, Курильский р-н, Сахалинская обл. Закончил Новосибирский институт советской кооперативной торговли (1983 г.), Всесоюзную академию внешней торговли (1992 г.), аспирантуру Российской академии государственной службы при Президенте РФ (1997 г.). Кандидат экономических наук.

С 2007 по 2011 гг. – депутат Законодательного Собрания Камчатского края. С 2011 по 2021 гг. трижды представлял камчатский краевой парламент в Совете Федерации ФС РФ, входил в состав комитетов по международным делам и по экономической политике.

Награжден Орденом дружбы, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Грамотой Президента РФ, Благодарностью Правительства РФ.