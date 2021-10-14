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"Камчатский Край - Единая Камчатка" "Камчатский Край - Единая Камчатка"
Еженедельная краевая газета
Выходит с 11 октября 2006 года
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  4. ​Владимир СОЛОДОВ поздравил Ирину УНТИЛОВУ с избранием на пост председателя Законодательного собрания края

​Владимир СОЛОДОВ поздравил Ирину УНТИЛОВУ с избранием на пост председателя Законодательного собрания края

12:35
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​Владимир СОЛОДОВ поздравил Ирину УНТИЛОВУ с избранием на пост председателя Законодательного собрания края

13 октября губернатор края Владимир Солодов принял участие в первой сессии Законодательного собрания региона IV созыва, на котором председателем регионального парламента депутаты избрали Ирину Унтилову.

«Хочу поздравить вас всех с началом работы Законодательного собрания и формированием руководящих постов управленческой структуры. Отдельно поздравляю Ирину Леонидовну Унтилову с избранием председателем Законодательного собрания. Это очень ответственная позиция. Я уверен, что и опыт, и мудрость, и человеческие качества, и организаторские способности Ирины Леонидовны позволят нам вывести работу Законодательного собрания на высокий уровень. Также хочу поздравить Валерия Андреевича Пономарёва с избранием сенатором Совета Федерации от Камчатского края. Мы вели активную работу по различным законодательным инициативам федерального уровня. Уверен, что эта работа будет продолжена и в новый период полномочий», – сказал Владимир Солодов.

Также глава региона поздравил депутатов, избранных на управленческие посты в новом созыве Законодательного собрания региона.

владимир солодовирина унтилова
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