​Проект рекультивации Козельского полигона обсудили с камчатскими общественниками

Ядовитые пестициды и ядохимикаты, а также загрязненный грунт вывезут с полигона, на территорию завезут плодородную землю и засеют травами.

Организаторами общественных обсуждений выступили администрация Елизовского района и министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края.

Активное участие в обсуждении также приняли представители исполнителя работ по оценке воздействия на окружающую среду – ООО «ГеоТехПроект», члены общественного совета по экологии Камчатского края, а также все заинтересованные лица.

В ходе общественных слушаний проектировщики представили проект рекультивации объекта накопленного вреда. Планируется, что с полигона полностью будут вывезены обнаруженные пестициды и ядохимикаты, кроме того, будет изъят и вывезен загрязненный грунт с территории края на специальные хранилища в другом регионе. Как объясняют специалисты, этот способ - самый надежный в части экологической безопасности. Они отметили, что после вывоза хранилища на место будет завезен плодородный грунт, а также засеяна трава. Это даст эффект более быстрого восстановления растительности на территории полигона.

«Один из самых важных этапов проектирования – обсуждение с общественностью. Сегодня с участием председателя и заместителя председателя общественного совета по экологии, который был ранее сформирован губернатором края, а также с участием таких ведущих экологов Камчатки, как Тамара Григорьевна Куринова, которая является и заслуженным экологом Российской Федерации и представляет на Камчатке Всероссийское общество охраны природы, прошло обсуждение проектных решений. Общественностью были внесены очень важные предложения, как организовать работу по ликвидации полигона. Все предложения будут очень внимательно изучены подрядчиками при подготовке проекта ликвидации полигона», - рассказал министр природных ресурсов и экологии Алексей Кумарьков.

Он отметил, что общественные слушания являются частью государственной экологической экспертизы федерального уровня. Все поступившие замечания будут отражены в протоколе общественных обсуждений, который в составе проектной документации будет направлен на государственную экологическую экспертизу.

Напомним, решение о необходимости ликвидации Козельского полигона было принято губернатором края после ЧП на Тихоокеанском побережье Камчатки осенью прошлого года. Исследования показали, что полигон не является причиной произошедшего, однако его следует рекультивировать из-за хранящихся на объекте ядохимикатов. Правительством Камчатского края сформирована дорожная карта «Детальный план действий по ликвидации объекта накопленного вреда окружающей среде – Козельского полигона захоронения ядохимикатов и пестицидов», в рамках которой и будут выполняться мероприятия по ликвидации полигона за средства, выделенные из федерального бюджета.