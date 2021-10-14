​Волонтеры-медики Камчатки получили почетные награды

Представители Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» получили благодарственные письма от министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко за работу в период второй волны коронавирусной инфекции.

Торжественное вручение наград прошло в Москве с 1 по 3 октября. Основной целью мероприятия стало нематериальное поощрение руководителей региональных подразделений общественного движения за эффективную работу. В ходе форума региональному координатору всероссийского движения «Волонтеры-медики» по Камчатскому краю Светлане Серовой и волонтерам-медикам края было вручено благодарственное письмо министра здравоохранения России Михаила Мурашко за вклад в проведение всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе, направленной на социальную поддержку населения в период пандемии.



«Волонтеры-медики регионального отделения в период второй волны коронавирусной инфекции помогали в работе медицинских кол-центров, в доставке лекарственных препаратов пациентам с подтверждённой коронавирусной инфекцией. За свою работу наши волонтеры-медики получили благодарственные письма от министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко», - рассказала Светлана Серова.



Напомним, в первую волну коронавируса в России была запущена акция #МыВместе. Тогда добровольцы доставляли людям на самоизоляции продукты и лекарства, помогали людям в бытовых вопросах и оказывали другую помощь.