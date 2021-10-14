Строительство детского сада на проспекте Циолковского завершено

Полностью завершены все работы как по строительству, так и по благоустройству территории. Детский сад на пр. Циолковского в Петропавловске-Камчатском готов к приему дошколят.

«Остаётся получение последнего документа – заключения о соответствии. Затем объект будет передан в муниципалитет – в ведение Петропавловск-Камчатского городского округа. Хочу отметить, что детский сад построен с опережением графика работ: окончание строительства по контракту было запланировано на декабрь текущего года», - сообщил Андрей Дегодьев, министр строительства и жилищной политики края.

Детский сад рассчитан на 120 мест. В здании предусмотрены залы для физкультурных и музыкальных занятий и праздников, сенсорная комната, зимний сад, медицинский блок и другие административно-бытовые помещения. Прилегающая территория детского сада укомплектована детскими игровыми площадками с прорезиненным нетравмоопасным покрытием и разнообразными малыми архитектурными формами.

Возведение объекта осуществлялось в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае» государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае», которая включена в реализацию национального проекта «Демография».