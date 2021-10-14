​Приостановка обслуживания вертолетных площадок «Аэропортами Камчатки» не скажется на регулярности перевозок

Об этом заявил министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края Владимир Каюмов.

Правительство региона решает вопрос на федеральном уровне о смягчении требований к вертолетным площадкам края.

«В настоящее время на территории региона имеются 12 аэропортов, которые работают для приёма самолётов и вертолётов. В связи с принятием постановления №1603 от 5 октября 2020 года 7 вертолетных площадок были исключены из авиационного паспорта «Аэропортов Камчатки». Но это ни в коей мере не отразилось на жителях Камчатского края. Обслуживание и содержание вертолетных площадок взяли на себя органы местного самоуправления. Поэтому принятие постановления никак не отразится на транспортной доступности и мобильности населения. Эта ситуация сейчас находится на рассмотрении Минтранса России с целью внесения поправок в части уменьшения требований к вертолетным площадкам», - рассказал глава минтранса края.

На Камчатке "Аэропортами Камчатки" было приостановлено обслуживание четырех вертолетных площадок на территории Пенжинского района и трех - в Олюторском муниципальном районе.