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"Камчатский Край - Единая Камчатка" "Камчатский Край - Единая Камчатка"
Еженедельная краевая газета
Выходит с 11 октября 2006 года
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  4. ​Приостановка обслуживания вертолетных площадок «Аэропортами Камчатки» не скажется на регулярности перевозок

​Приостановка обслуживания вертолетных площадок «Аэропортами Камчатки» не скажется на регулярности перевозок

21:45
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​Приостановка обслуживания вертолетных площадок «Аэропортами Камчатки» не скажется на регулярности перевозок

Об этом заявил министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края Владимир Каюмов.

Правительство региона решает вопрос на федеральном уровне о смягчении требований к вертолетным площадкам края.

«В настоящее время на территории региона имеются 12 аэропортов, которые работают для приёма самолётов и вертолётов. В связи с принятием постановления №1603 от 5 октября 2020 года 7 вертолетных площадок были исключены из авиационного паспорта «Аэропортов Камчатки». Но это ни в коей мере не отразилось на жителях Камчатского края. Обслуживание и содержание вертолетных площадок взяли на себя органы местного самоуправления. Поэтому принятие постановления никак не отразится на транспортной доступности и мобильности населения. Эта ситуация сейчас находится на рассмотрении Минтранса России с целью внесения поправок в части уменьшения требований к вертолетным площадкам», - рассказал глава минтранса края.

На Камчатке "Аэропортами Камчатки" было приостановлено обслуживание четырех вертолетных площадок на территории Пенжинского района и трех - в Олюторском муниципальном районе.

владимир каюмоваэропорты камчатки
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